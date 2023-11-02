Стримінговий сервіс Hulu продовжить мультсеріал «Футурама»

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Hulu

У 2024 році стримінговий сервіс Hulu випустить нові епізоди американського мультсеріалу «Футурама». Точна дата премʼєри поки невідома.

Про це пише Variety.

Мультсеріал повернеться на екрани вже вдруге з моменту запуску в 1999 році. У лютому 2022 року Hulu, замовила 20 серій мультсеріалу. Тепер його продовжать.

Hulu

«Після короткої десятирічної перерви «Футурама» тріумфально виповзла з кріогенної труби, залишивши оригінальний акторський склад і сатиричний дух. У десяти абсолютно нових епізодах одинадцятого сезону кожен знайде щось для себе. Нові глядачі зможуть ознайомитись із серіалом, а давні шанувальники дізнаються розгадки давніх таємниць, зокрема, про епічну історію кохання Фрая та Ліли, таємничий вміст ящика Ніблера, про злого робота Санту та про місцезнаходження пуголовків Кіфа та Емі. Тим часом у місті нова пандемія, а знімальна група досліджує майбутнє вакцин, біткоїнів, культури скасування та потокового телебачення», — йдеться в офіційному описі нових серій.

Над серіалом працювали ті самі творці — Девід Семюел Коен і Метт Ґрейнінґ, а героїв озвучать оригінальні голоси, які були в попередніх сезонах. Джон Ді Маджіо повернеться до глядачів як голос робота Бендера, Біллі Вест озвучить Фрая, професора Фарнсворта та доктора Зойдберга. Кеті Сігал говоритиме за Лілу, а Тресс Макнейл стане голосом мами Ліли та Лінди. Філ ЛаМарр озвучить Гермеса, Лорен Том — Емі, а Моріс ЛаМарш — Калькулона, Кіфа та Морбо.