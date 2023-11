Гурт The Beatles випустив останню пісню — з голосом Джона Ленона

Новини

Гурт The Beatles випустив останню пісню під назвою Now and Then. Композицію допоміг створити штучний інтелект — він відділив від піаніно і вилучив голос Джона Леннона зі старої демо, щоб Пол Маккартні міг закінчити пісню.

Прослухати пісню можна тут, а кліп буде 3 листопада.

Це була одна з кількох пісень на касеті з написом For Paul, яку Джон Леннон записав незадовго до своєї смерті в 1980 році. З оригінальним записом були технічні проблеми, на яких був присутній постійний гул від електрики у квартирі Леннона. Його вдова Йоко Оно передала Полу Макартні демозапис і він використав штучний інтелект, щоб допомогти створити «останню пісню The Beatles».