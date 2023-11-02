На Харківщині через постійні обстріли проведуть примусову евакуацію дітей — перелік населених пунктів

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У низці населених пунктів Харківщини через безпекову ситуацію запровадили примусову евакуацію дітей, повідомили у Мінреінтеграції.

Ідеться про евакуацію 275 дітей з їхніми родинами із 66 населених пунктів: із Кіндрашівської, Куп’янської, Курилівської, Петропавлівської, Дворічанської та Вільхуватської територіальних громад Куп’янського району.

Евакуацію проведуть упродовж 45 днів — діти в супроводі одного з батьків або ж законного представника отримають безкоштовний прихисток, гуманітарну допомогу та психологічну підтримку.

Родини вивозять безкоштовно, для попереднього запису необхідно звернутися до місцевих органів влади — 0 800 339 291.

Також про бажання евакуюватися можна повідомити на гарячу лінію Мінреінтеграції 15-48 або ж написати у месенджери WhatsApp/Telegram/Viber на номер: (096) 078-84-33.