Президент США Байден і лідер Китаю Сі Цзіньпін планують зустрітися в Сан-Франциско в листопаді
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- Анна Холоднова
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AFP/Getty Images
Команди Джо Байдена і президента Китаю Сі Цзіньпіна домовилися про зустріч лідерів у Сан-Франциско в листопаді, однак ще необхідно узгодити важливі деталі.
Про це агентству Reuters сказав високопосадовець з адміністрації Байдена.
За його словами, про це на пресбрифінгу також згадувала речниця Білого дому Карін Жан-Пʼєр. Вона сказала, що лідери США і Китаю прагнуть провести «конструктивну розмову» на полях форуму Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Сан-Франциско.
«Є принципова домовленість зустрітися в Сан-Франциско в листопаді. Ми досі працюємо над важливими деталями, необхідними, щоб фіналізувати ці плани», — сказав співрозмовник Reuters.
- Президент США, його радник з національної безпеки Джейк Салліван, держсекретар Ентоні Блінкен та голова МЗС Китаю Ван Ї обговорювали перспективу зустрічі Байдена і Сі під час переговорів.
- Саміт Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва має відбутися в середині листопада.