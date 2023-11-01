У Білій Церкві знайшли золоті прикраси часів Гетьманщини
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
НАН України
У Білій Церкві археологи знайшли золоті прикраси часів Гетьманщини. Скарб складається із 12 предметів. Його знайшли під час розкопок в культурних нашаруваннях XVII—XVIII століть.
Про це повідомляє Інститут археології Національної академії наук України.
Загальна вага старовинних прикрас — майже 28 грамів. Вони були сховані в невеличкий керамічний посудині разом із перламутровим бісером.
Усі знайдені предмети передали на зберігання до фондів Археологічного музею Інституту археології НАН України. У майбутньому вони поповнять експозицію.
- На території Києво-Могилянської академії проведуть археологічні дослідження, щоб знайти фундамент Богоявленського собору Києво-Братського монастиря. Археологи сподіваються, що вивчення залишків собору допоможе визначити розташування могили гетьмана Сагайдачного.