Колишньому премʼєру Миколі Азарову повідомили про нову підозру
- Автор:
- Анна Холоднова
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Гонтар Володимир / УНІАН
Колишньому премʼєр-міністру часів Януковича Миколі Азарову повідомили про нову підозру — в інформаційній діяльності на користь росії.
Про це повідомили в Офісі генпрокурора.
За даними слідства, колишній премʼєр-міністр від початку повномастабної війи й дотепер веде в медіа та інтернеті інформаційну діяльність на користь росії. Він переховується в росії з 2014 року.
Азаров, зокрема, регулярно бере участь в ефірах російських каналів, відео з яких згодом опиняються в інтернеті. Він просуває російські наративи — виправдовує збройну агресію рф проти України й окупацію частини української території. Також він публічно закликає до насильницького повалення конституційного ладу в Україні.
Факти злочину Азарова підтвердили висновкки судової лінгвістичної семантико-текстуальної експертизи.
- Азаров ще з 2021 року заочно заарештований судом у справі про «Харківські угоди», коли уряд і парламент погодив, а потім Віктор Янукович у 2010 році підписав із президентом росії угоду про продовження на 25 років перебування Чорноморського флоту в Севастополі. Україна на це погодилась в обмін на зменшення ціни російського газу, якого фактично не сталося.
- 12 жовтня Азарову і двом його помічницям, одна з яких є посадовицею столичної райдержадміністрації, повідомили низку підозр.