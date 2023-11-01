Колишньому премʼєру Миколі Азарову повідомили про нову підозру

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Гонтар Володимир / УНІАН

Колишньому премʼєр-міністру часів Януковича Миколі Азарову повідомили про нову підозру — в інформаційній діяльності на користь росії.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, колишній премʼєр-міністр від початку повномастабної війи й дотепер веде в медіа та інтернеті інформаційну діяльність на користь росії. Він переховується в росії з 2014 року.

Азаров, зокрема, регулярно бере участь в ефірах російських каналів, відео з яких згодом опиняються в інтернеті. Він просуває російські наративи — виправдовує збройну агресію рф проти України й окупацію частини української території. Також він публічно закликає до насильницького повалення конституційного ладу в Україні.

Факти злочину Азарова підтвердили висновкки судової лінгвістичної семантико-текстуальної експертизи.