СБУ прийшла з обшуками до міськради Ужгорода. Розслідують незаконні поїздки чиновиків за кордон
- Автор:
- Анна Холоднова
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Міськрада Ужгорода
СБУ прийшла з обшуками до міськради Ужгорода, зокрема до кабінету мера Богдана Андріїва.
За даними джерел «Бабеля» у правоохоронних органах, обшуки повʼязані з тим, що окремі депутати й держслужбовці могли незаконно перетинати кордон.
Як згодом повідомили у пресслужбі СБУ, для оформлення закордонної поїздки посадовці використовували фіктивні запрошення від іноземних організацій. Фігуранти не реєстрували підписані листи на закордонні «відрядження» в системі електронного документообігу міськради.
За наявними даними, під час таких «відряджень» посадовці насправді виїжджали на відпочинок за кордон під час війни.
Триває розслідування за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Чиновникам загрожує до 9 років увʼязнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років із конфіскацією майна.
- Також 1 листопада ДБР проводить обшуки у приймальні й у спільників народного депутата. Джерела «Бабеля» у правоохоронних органах уточнили, що йдеться про Олександра Дубінського. Обшуки проводять у справі про схему незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку. За даними слідства, Дубінський організував схему і використовував для цього свою громадську організацію «Медіаоборона».