Виплати переселенцям тепер призначатимуть на сімʼю
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Getty Images / «Бабель»
Уряд з 1 листопада змінив правила оформлення виплат внутрішньо переміщеним особам. Це стосується внутрішніх переселенців, які вперше звертаються по таку допомогу від держави.
Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Відтепер для оформлення виплат ВПО має звертатись одна людина від всієї сімʼї, а не кожен член родини окремо. Ідеться про щомісячну державну допомогу на проживання у розмірі 3 тисяч гривень людям з інвалідністю й дітям і 2 тисяч гривень для всіх інших внутрішніх переселенців.
Допомога призначається на кожного члена сімʼї, відомості про якого є в Єдиній інформаційній базі даних про ВПО.
- 31 серпня віцепремʼєр Ірина Верещук заявила, що майже 180 тисяч громадян України помилково отримують виплати як вимушені переселенці. Існують випадки, коли і батько, й мати подали на виплати для одних і тих самих дітей — таких родин знайшли майже 60 тисяч. Усі ці помилкові виплати припинять, обіцяє Верещук.
- В Україні зареєстровано близько 4,8 мільйона ВПО, близько 2 мільйонів переселенців не зареєстровані. Ще близько 6,2 мільйона українців виїхали за кордон через війну і залишаються там.