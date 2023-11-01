Швейцарія продовжила тимчасовий захист для українців до березня 2025 року
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty Images / Bloomberg / Contributor
Швейцарія вирішила не скасовувати статус тимчасового захисту для українців і продовжила його дію до 4 березня 2025 року.
Про це пише Reuters з посиланням на швейцарський уряд.
«Очікується, що ситуація в Україні не зміниться в осяжному майбутньому», — йдеться в заяві Федеральної ради Швейцарії.
Уряд Швейцарії також хоче працевлаштувати 40% біженців, які мають статус захисту S — він дозволяє людям подорожувати за кордон, а також працювати в Швейцарії упродовж року з можливістю продовження.
- Тимчасовий механізм захисту для українців, що шукали прихистку від повномасштабної війни на території Євросоюзу, запрацював 4 березня 2022 року — за кілька днів після великого вторгнення росії в Україну. Наразі Рада ЄС продовжила тимчасовий захист для українців до 4 березня 2025 року.