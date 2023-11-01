У США помер чоловік, якому вдруге у світі пересадили серце свині

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У США, у Медичному центрі Університету Меріленду помер 58-річний Лоуренс Фосетт — друга людина, якій пересадили генетично модифіковане серце свині. Чоловік помер через шість тижнів після експериментальної процедури, останніми днями серце почало виявляти ознаки відторгнення.

Про це університет оголосив 31 жовтня.

«Останнім бажанням Фосетта було, щоб ми максимально використали те, що ми дізналися з нашого досвіду, щоб іншим був гарантований шанс на нове серце, коли людський орган недоступний. Потім він сказав команді лікарів і медсестер, що зібралася навколо нього, що любить нас. Нам його дуже не вистачатиме», — заявив доктор Бартлі Гріффіт, клінічний директор програми серцевої ксенотрансплантації Медичної школи Університету Меріленду.

14 вересня Лоуренса Фоссета вперше госпіталізували після появи симптомів серцевої недостатності, а через шість днів йому провели експериментальну трансплантацію — пересадили серце свині. Його хвороба серця і захворювання, що існували раніше, позбавили його права на традиційну трансплантацію. Протягом кількох тижнів після трансплантації лікарі повідомили, що він досяг значного прогресу, у тому числі брав участь у фізіотерапії та проводив час із сімʼєю. Через місяць після операції лікарі заявили, що, на їхню думку, його серцева функція чудова, і скасували всі ліки, що підтримують його серцеву функцію.

Чоловіка лікували експериментальним лікуванням антитілами, щоб іще більше придушити імунну систему та запобігти відторгненню. Проте відторгнення органів є «найсерйознішою проблемою при традиційних трансплантаціях, у тому числі й людських органів».

У США у списку для трансплантації органів перебуває понад 113 тисяч людей, у тому числі понад 3 300 людей потребують пересадки серця. Група Donate Life America повідомляє, що щодня 17 людей помирають в очікуванні донорського органа.