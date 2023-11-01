Новий спікер Палати представників США вніс законопроєкт про допомогу Ізраїлю без згадки про Україну — Білий дім обіцяє ветувати рішення

Новини

Getty Images / «Бабель»

Новий спікер Палати представників Майк Джонсон вніс законопроєкт про надання Ізраїлю допомоги на суму $14,3 млрд. У пакеті не міститься обʼєднаної допомоги з Україною, про що просив Білий дім.

Bloomberg також пише, що у пакеті не йдеться про гуманітарну допомогу цивільним в Ізраїлі та секторі Гази. План нового спікера Палати представників передбачає надання допомоги коштом скорочення підписаного Байденом закону про скорочення інфляції.

Рішення є прецедентом у практиці США, бо зазвичай Конгрес не скорочує інші програми для покриття надзвичайних витрат.

Білий дім заявив, що президент Байден накладе вето на пакет, запропонований республіканцями в Палаті представників, якщо він буде проголосований у такому вигляді.

У Бюро управління та бюджету Білого дому зазначили, що допомога Ізраїлю та Україні має бути виділена в рамках одного пакета, поділ може «привести до глобальних наслідків» для національної безпеки.