Болівія розірвала дипвідносини з Ізраїлем, а Чилі викликала посла — закликають припинити обстріл Гази
- Автор:
- Софія Телішевська
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Чилі відкликає свого посла в Ізраїлі через «порушення Ізраїлем міжнародного гуманітарного права в секторі Гази», а Колумбія викликала свого посла на консультацію. При цьому, Болівія оголосила про розрив дипломатичних відносин з Тель-Авівом.
Про це повідомляє CNN та агенція Reuters.
«Враховуючи неприйнятні порушення міжнародного гуманітарного права, яких Ізраїль припустився в секторі Гази, уряд Чилі вирішив відкликати посла Чилі в Ізраїлі Хорхе Карвахаля в Сантьяго для консультацій», — йдеться в заяві.
МЗС Чилі заявило, що з великим занепокоєнням спостерігає за військовими операціями, «які спричиняють колективне покарання палестинського цивільного населення в Газі, не поважають фундаментальних норм міжнародного права, про що свідчить більш ніж вісім тисяч мирних жертв, переважно жінок і дітей».
Чилі закликала до негайного припинення бойових дій, щоб дозволити розгорнути операцію з гуманітарної підтримки для допомоги людям в Газі.
При цьому, президент Колумбії Густаво Педро назвав ізраїльський наступ «різаниною палестинського народу».
Водночас, заступник міністра закордонних справ Болівії Фреді Мамані заявив, що країна розірвала дипломатичні відносини з Ізраїлем через війну в Газі.
- Болівія в 2009 році вже розривала дипломатичні відносини з Ізраїлем також на знак протесту проти його дій у Газі. Повноцінні дипвідносини було поновлено лише в 2020 році.