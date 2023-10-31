Компанія Nokia подала до суду на Amazon і HP за порушення патентних прав

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Reuters

Компанія Nokia подала до суду на Amazon, Twitch і HP. Позов направили до суду в американському штаті Делавер.

Про це пише Reuters.

Nokia заявила, що потокові сервіси Amazon Prime Video і Twitch, а також виробник комп’ютерів HP порушують її патенти, пов’язані зі стисненням відео та іншими технологіями. У позові йдеться, що Amazon і HP відмовилися купувати ліцензії на патенти, але все одно використовували технологію потокового відео від Nokia. Компанії поки не коментують суперечки.

Nokia також подала відповідні позови проти Amazon у Великій Британії, Німеччині, Індії та в Об’єднаний патентний суд ЄС.