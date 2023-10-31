Виверження вулкана в Новій Зеландії: завершився судовий процес над компанією — власницею острова

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Судовий процес над новозеландськими туристичними операторами, яких підозрювали в порушеннях правил безпеки після загибелі 22 людей під час виверження вулкана на острові Вайт-Айленд у 2019 році, завершується.

Про це пише Sky News.

Новозеландську компанію Whakaari Management Ltd, яка керувала вулканічним островом, визнали винною в порушенні законодавства про охорону здоров’я та безпеки.

Окружний суд в Окленді зазначив, що компанія не виконала свого обов’язку мінімізувати ризик для відвідувачів.

У судовому процесі, розпочатому проти 13 компаній, шість уже визнали себе винними, а з шістьох зняли обвинувачення. Провину визнали, зокрема, три компанії, які організовували вертолітні тури, човнові тури та польоти над вулканом. Їм загрожує штраф 1,5 мільйона новозеландських доларів (близько $870 тисяч).

Вайт-Айлед (або Whakaari, «Білий острів») є одним з найактивніших вулканів Нової Зеландії. Попри це, він є популярним туристичним напрямком з частими одноденними турами.

Що сталося в Новій Зеландії?

9 грудня на острові Вайт-Айленд (Нова Зеландія) сталося виверження вулкана. Воно почалося о 14:11 за місцевим часом. У той момент на острові перебували 48 людей, переважно іноземні туристи.

Нова Зеландія замовила майже 500 тисяч квадратних сантиметрів шкіри для постраждалих від виверження вулкана.