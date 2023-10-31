Католицька церква Іспанії вибачилася за сексуальне насильство з боку духовенства, але заперечила його масштаби

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Католицька церква Іспанії вибачилася перед жертвами сексуального насильства. Це сталося на тлі висновку незалежної комісії: з 1940 року понад 200 тисяч неповнолітніх в Іспанії зазнали сексуального насильства з боку римо-католицького духовенства.

Про це пише Reuters.

Конференція єпископів Іспанії після позачергового засідання висловила «біль за шкоду, завдану деякими членами церкви сексуальними насильствами, і повторила своє прохання до жертв про прощення».

Водночас церква поставила під сумнів точність опитування, спираючись на те, що попередні розслідування вказували на меншу кількість жертв насильства в країні.

Внутрішнє церковне розслідування, опубліковане в червні, виявило 728 імовірних сексуальних насильників серед духовенства Іспанії та 927 жертв сексуального насильства з 1940-х років.

Яка ситуація у світі

У Німеччині дослідження виявило 3 677 випадків жорстокого поводження між 1946 і 2014 роками, а в Ірландії понад 14 500 людей постраждали в дитячих установах, якими керує Католицька церква — потерпілі тоді отримали державну компенсацію.