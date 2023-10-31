Ізраїль нарощує масштаб наземної операції в секторі Гази

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Масштаб операції ізраїльських військ у секторі Гази нарощується. На півночі сектора працюють щонайменше дві бронетанкові та піхотні дивізії чисельністю понад 20 тисяч військових.

Про це пише Axios.

Ізраїльські військові ведуть бої на околицях міста Газа, а в ЦАХАЛ уже заявляють про бої в тунелях ХАМАС. Обстрілювати позиції бойовиків у секторі Гази продовжує й авіація. Окрім літаків, які скидають бомби, працюють і ударні гелікоптери.

Кількість загиблих з обох сторін зростає. За даними підконтрольного ХАМАС Міністерства охорони здоровʼя в секторі Гази вже загинули 8 485 людей і понад 21 тисяча поранені. Бойовиків ХАМАС ця статистика не враховує. В Ізраїлі офіційно понад 1 400 загиблих цивільних і понад 200 вбитих військових.

Так, арабські медіа пишуть, що 31 жовтня ізраїльські війська нібито завдали удару по табору біженців Джабалія на півночі Гази, через що, за даними МОЗ Гази, загинули понад 50 людей, а 150 дістали поранень.

Вторгнення в Ізраїль

7 жовтня бойовики ХАМАС здійснили масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни й захопили в полон заручників.

Ізраїль у відповідь розпочав контртерористичну операцію й перейшов у стан війни. 9 жовтня армія Ізраїлю повідомила, що повернула контроль над усіма містами на кордоні з сектором Гази, а премʼєр-міністр країни Біньямін Нетаньягу заявив, що ЦАХАЛ ліквідував сотні терористів, але на цьому не зупиниться й перетворить на руїни «будь-яке місце, де діє ХАМАС».

Удень 28 жовтня міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант оголосив, що армія «перейшла до нової фази» у війні проти ХАМАС — сухопутні війська увійшли до сектора Гази. Протягом останніх двох днів піхотні сили й танки ЦАХАЛ проводили обмежені рейди в сектор Гази. Під час них ізраїльські військові атакували багатьох терористів, знищили їхню інфраструктуру, протитанкові позиції.