Акторський склад «Друзів» опублікував спільну заяву після смерті Метью Перрі
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Getty Images / «Бабель»
Акторський склад серіалу «Друзі» — Дженіфер Еністон, Кортні Кокс, Ліза Кудроу, Метт Леблан і Девід Швіммер — опублікував спільну заяву через два дні після смерті Метью Перрі.
Заяву вони розіслали медіа, її цитує People.
«Ми всі спустошені втратою Метью. Ми були більш ніж просто акторами. Ми — сімʼя. Нам так багато є чого сказати, але просто зараз нам треба мить, щоб оплакати й пережити цю незбагненну втрату. Зараз наші думки і наша любов із сімʼєю Метті, його друзями та всіма, хто любив його в усьому світі», — заявили актори.
- Метью Перрі помер 28 жовтня у маєтку в Лос-Анджелесі, йому було 54 роки. Чому саме він помер — поки невідомо, розтин нічого не показав, зараз чекають на результати токсикологічних тестів. Окрім серіалу «Друзі», Метью Перрі отримав визнання за фільми «Шахраї», «Танго втрьох», «Девʼять ярдів» та «Татові знову 17». Також він автор книги «Друзі, кохані і одна велика жахлива річ» — у ній він розповів про свої проблеми з алкоголем та наркотиками.