Ізраїль ліквідував командира батальйону ХАМАС. Що сталося за ніч

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AFP

Армія оборони та Служба безпеки Ізраїлю ліквідували командира батальйону північної бригади угруповання ХАМАС «Бейт Лахія».

На основі даних розвідки, ізраїльські винищувачі завдали удару по Насіму Абу Аджіні, який керував різаниною 7 жовтня в кібуці Ерез і мошаві Нетів Ха-Асара.

Раніше Аджіні командував ХАМАС, брав участь у розробці безпілотників та парапланів терористичної організації.

Минулої доби Сили оборони Ізраїлю завдали ударів по майже 300 обʼєктах ХАМАС, включно з пусковими пунктами протитанкових ракет та військовими комплексами в підземних тунелях.

«Військовослужбовці знищували терористів і направляли повітряні сили в режимі реального часу на удари по цілях та інфраструктурі терористів», — додали у ЦАХАЛ.

Премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль не припинить бойових дій та атак у секторі Гази.

«Це поворотний момент для лідерів і націй. Настав час для всіх нас вирішити, чи готові ми боротися за майбутнє надії та обіцянок, чи піддатися тиранії та терору», — заявляє Нетаньягу.

Він запевнив, що країна продовжить воювати. І каже, що необхідно розрізняти вбивство невинних і ненавмисні жертви, які існують під час кожної війни.

«ХАМАС використовуватиме живий щит і ховатиметься в підвалах лікарень, він досі не дає цивільним залишити райони, які Ізраїль доручив евакуювати», — додав Нетаньягу і наголосив, що Ізраїль не погодиться заклик до припинення вогню.

«Ізраїль не погодиться на припинення бойових дій. Заклики до припинення вогню – це заклики до Ізраїлю здатися ХАМАС, здатися тероризму, здатися варварству. Цього не станеться», — каже він.

Вторгнення в Ізраїль

7 жовтня бойовики ХАМАС здійснили масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни й захопили в полон заручників.

Ізраїль у відповідь розпочав контртерористичну операцію й перейшов у стан війни. 9 жовтня армія Ізраїлю повідомила, що повернула контроль над усіма містами на кордоні з сектором Гази, а премʼєр-міністр країни Біньямін Нетаньягу заявив, що ЦАХАЛ ліквідував сотні терористів, але на цьому не зупиниться й перетворить на руїни «будь-яке місце, де діє ХАМАС».