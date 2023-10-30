Ліонель Мессі став володарем «Золотого мʼяча». Найкраща футболістка року — Айтана Бонматі
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Getty Images / «Бабель»
Футболіст збірної Аргентини та «Інтер Маямі» Ліонель Мессі став володарем «Золотого мʼяча» — це рекордна, восьма нагорода у його карʼєрі.
Найкращою футболісткою стала Айтана Бонматі, яка виступає за збірну Іспанії, найкращий клуб року серед жінок — «Барселона».
Найкращим голкіпером став аргентинський футболіст Еміліано Мартінес, а найкраща команда минулого сезону — «Манчестер Сіті». Найкращим молодим футболістом року став Джуд Беллінґем з «Реал Мадриду».
- Золотий мʼяч — нагорода найкращому футболістові світу. Від 1956 року її щороку присуджує французький журнал France Football.