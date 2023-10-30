Дослідники виявили сполуку канабісу у бразильському чагарнику
- Автор:
- Анна Холоднова
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Учені виявили канабідіол, відомий як CBD, у рослині, що росте у Бразилії. Також ця сполука є у канабісі.
Про це пише Science Alert.
Команда науковців виявила CBD у плодах і квітах рослини Trema micrantha blume — це чагарник, який росте на більшій частині Бразилії і вважається бурʼяном.
У всьому світі CBD все частіше використовують для лікування захворювань, зокрема епілепсії, хронічного болю і тривожності. Він є однією з основних активних речовин у канабісі разом із тетрагідроканабінолом, або THC, останній має наркотичний ефект і викликає у споживачів відчуття ейфорії.
Хімічний аналіз виявив, що бразильська рослина містить CBD, але не THC. Це означає, що її потенційно можна використовувати як джерело CBD і не мати юридичних перешкод, як у випадку з канабісом. У Бразилії канабіс поза законом.
Біолог Родріго Моура Нето з Федерального університету Ріо-де-Жанейро та його команда нещодавно виграли урядовий грант на $104 тисячі на фінансування дослідження властивостей цієї рослини. Учені хочуть вивчити її ефективність у пацієнтів, які зараз лікуються медичним канабісом. За оцінками, таке дослідження триватиме близько пʼяти років.
- CBD використовують для лікування епілепсії у дітей — препарати на основі цієї речовини зменшують судоми, спазми та частоту нападів. CBD також рекомендують приймати людям з будь-якими неврологічними розладами. Ця речовина може замінити снодійні та заспокійливі, має протизапальні властивості та полегшує симптоми таких аутоімунних захворювань, як множинний склероз і ревматоїдний артрит.