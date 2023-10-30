Президент Франції Макрон пообіцяв додати право на аборт до Конституції у 2024 році
- Автор:
- Анна Холоднова
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Президент Франції Емманюель Макрон пообіцяв закріпити право на аборт у Конституції. За його словами, це може статися вже наступного року. Про це він написав у мережі X (Twitter).
Президент Франції також додав, що проєкт нової поправки вже розробили, цього тижня його направлять до законодавців. Якщо цю поправку узгодять, Франція стане першою країною у світі, де право на аборт буде закріплено в Конституції.
- Макрон вперше пообіцяв закріпити право на аборт у Конституції 8 березня цього року. Він пояснив цю ініціативу тим, що «права жінок завжди є ненадійними», цитуючи відомого тунісько-французького політика і феміністську активістку Жизель Халімі.