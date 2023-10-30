У Києві зафіксували рекорд швидкості вітру

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У Києві 28 жовтня зафіксували рекорд максимальної швидкості вітру.

Про це пише Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

У столиці в суботу максимальна швидкість вітру досягла рекордних 20 метрів за секунду (72 км/год). Таке саме максимальне значення для цього дня вже реєстрували в 1969 році.

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Цього дня в Києві під деревами загинули двоє чоловіків 65 і 35 років, ще семеро мешканців столиці отримали травми й переломи. Пʼятьох медики госпіталізували, двом надали допомогу на місці. Також зафіксували падіння 250 дерев.

Рекомендації від МВС

Під час негоди всі вікна будинків необхідно щільно зачинити, забрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні; на вулиці слід триматися якнайдалі від рекламних щитів, ліній електропередачі; у разі сильного вітру варто сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті; необхідно уникати перебування поблизу великих дерев, а також не паркувати автор поруч із ними.