На півночі сектора Гази тривають бої між армією Ізраїлю і бойовиками ХАМАС
- Автор:
- Анна Холоднова
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У північній частині сектора Гази, неподалік від міста Ерез озброєні бойовики ХАМАС вийшли з тунелю за кілька сотень метрів від ізраїльського кордону і почали бій з ізраїльськими військами.
Про це повідомляє The Times of Israel із посиланням на армійське радіо Ізраїлю.
За даними журналістів, військові ЦАХАЛ убили кількох нападників.
Також Армія оборони Ізраїлю заявила, що ліквідувала низку бойовиків на пляжі сектора Гази й вдарила по точках запуску протитанкових керованих ракет, спостережних пунктах та інших обʼєктах ХАМАС.
- Удень 28 жовтня міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант оголосив, що армія «перейшла до нової фази» у війні проти ХАМАС — сухопутні війська ввійшли до сектора Гази. Протягом останніх двох днів піхота і танки ЦАХАЛ проводили обмежені рейди в сектор Гази — ізраїльські військові атакували багатьох терористів, знищили їхню інфраструктуру, протитанкові позиції.
- 29 жовтня Ізраїль оголосив, що заводить більше військ у сектор Гази. Масовані бомбардування тривають — за минулу добу було понад 450 ударів по обʼєктах ХАМАС.
- Газета The New York Times із посиланням на джерела писала, що Армія оборони Ізраїлю, імовірно, вирішила відмовитися від повномасштабного вторгнення в сектор Гази й замість цього провести обмежені наземні операції. Таку стратегію нібито узгодили зі США.