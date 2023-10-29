На півночі сектора Гази тривають бої між армією Ізраїлю і бойовиками ХАМАС

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У північній частині сектора Гази, неподалік від міста Ерез озброєні бойовики ХАМАС вийшли з тунелю за кілька сотень метрів від ізраїльського кордону і почали бій з ізраїльськими військами.

Про це повідомляє The Times of Israel із посиланням на армійське радіо Ізраїлю.

За даними журналістів, військові ЦАХАЛ убили кількох нападників.

Також Армія оборони Ізраїлю заявила, що ліквідувала низку бойовиків на пляжі сектора Гази й вдарила по точках запуску протитанкових керованих ракет, спостережних пунктах та інших обʼєктах ХАМАС.