У Фінляндії випробовують найбільший у світі круїзний лайнер Icon of the Seas. У перший рейс він вирушить із Маямі

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Yle

У Фінлядії побудували найбільший у світі круїзний лайнер Icon of the Seas. Наприкінці листопада він вирушить з верфі Турку у Карибське море. Перший рейс корабля запланували на січень 2024 року з американського Маямі.

Про це пише Yle.

Зараз Icon of the Seas проходить морські випробування. На будівництві судна щодня працювали до 6 000 людей. Роботи на кораблі досі тривають.

Генеральний директор Тім Меєр і корабель Icon of the Seas. Yle

Компанія Royal Caribean Group замовила у фінляндської верфі ще два круїзні лайнери такого ж розміру, як Icon of the Seas. Їх добудують у 2025 і 2026 роках.

Корабель Icon of the Seas. Yle