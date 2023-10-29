У диких шимпанзе вперше виявили менопаузу
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
Unsplash
Дослідники виявили, що самки шимпанзе в дикій природі мають менопаузу і досить довго живуть після неї.
Про це пише The Guardian.
Раніше біологи вважали, що це явище притаманне людям і деяким видам китів. Усі інші тварини в дикій природі зберігають репродуктивну здатність майже до смерті.
Протягом 30 років науковці спостерігали за 185 самками диких шимпанзе в національному парку Кібале в Уганді. Виявилося, що після 30 років імовірність пологів у мавп зменшилася, а у приматів віком понад 50 років пологів не було. Аналіз показав, що самки прожили приблизно одну пʼяту свого дорослого життя у пострепродуктивному стані.
У зразках сечі мавп виявили вікові гормональні зміни, схожі на ті, що спостерігають у людей під час менопаузи.
Науковці поки що не знають, навіщо шимпанзе потрібна менопауза. У людей вона пояснюється допомогою у вихованні онуків. Однак самки шимпанзе живуть окремо від свого потомства. Імовірно, менопауза може сприяти зменшенню суперечок із молодшими самками через партнерів.
- Цього року дослідники також помітили, що самки ведмежих павіанів, які мешкають поблизу Кейптауну, припиняють відвідувати місто після народження дитинчат. Зазвичай примати знаходять у містах висококалорійну їжу, зокрема викинуті продукти й городину з плантацій.