Премʼєру Ізраїлю довелося публічно вибачитись за критику спецслужб країни через напад ХАМАС

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GPO / Handout

Премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу 28 жовтня опублікував пост у Х (Twitter) із критикою ізраїльських спецслужб — він заявив, що не отримував інформації від військової розвідки та ШАБАК (Служби безпеки) про підготовку палестинського руху ХАМАС до нападу на країну. Також у пості премʼєра була інформація про те, що всі спецслужби безпеки, включаючи їхнє керівництво «дотримувалися думки, що ХАМАС хоче врегулювання».

Пост спричинив гостру критику, як у суспільстві, так і серед членів опозиції та військового кабінету. Такі заяви Нетаньягу назвали недоречними під час війни. Від премʼєра зажадали негайних вибачень.

«Нетаньягу перетнув червону лінію. У той час як солдати і командири ЦАХАЛ відважно борються проти ХАМАС та «Хезболли», він намагається звинуватити їх, замість того щоб підтримати їх», — писав лідер ізраїльської опозиції Яір Лапід.

Вже сьогодні, 29 жовтня, премʼєр видалив пост і написав новий із вибаченнями. «Я був не правий [...]. Я повністю підтримую всіх керівників спецслужб. Я бажаю сил начальнику штабу [ЦАХАЛ], а також командирам і солдатам на передовій, які борються за наш дім», — написав Нетаньягу.