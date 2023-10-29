Ізраїль заводить більше військ у сектор Гази. Масовані бомбардування тривають

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Армія оборони Ізраїлю збільшила кількість військ на півночі сектора Гази, де 27 жовтня розпочала наземну операцію. Судячи з повідомлень та відео ЦАХАЛ — у сектор зайшли бронетранспортери, танки, бульдозери й піхотні підрозділи. Наземна операція розширюється.

Про це повідомляють пресслужба ЦАХАЛ та The Times of Israel.

На місцях відбуваються локальні обстріли та бої. Сили ЦАХАЛ підтримує авіація та артилерія. Армія звітує про авіаудари по близько 450 обʼєктах руху ХАМАС лише за минулу добу. Стверджується, що цілями були командні центри, спостережні пункти та позиції запуску протитанкових керованих ракет.

ЦАХАЛ вкотре закликає цивільних залишати північ сектора Гази та їхати на південь ексклаву. Контр-адмірал Даніель Хагарі заявив, що військові «переходять до наступної фази» війни з палестинським терористичним угрупуванням, тому для цивільних ризики посилюються.

Тим часом, голова європейської дипломатії Жозеп Боррель закликає до «паузи у бойових діях», щоб дозволити гуманітарній допомозі потрапити до сектора Гази після інтенсивних бомбардувань.

Ізраїль заклики відкидає і вкотре заявляє, що має намір повністю знищити ХАМАС, щоб запобігти новим нападам у майбутньому.

У понеділок, 30 жовтня, Рада Безпеки ООН знову збереться для обговорення війни між Ізраїлем та ХАМАС, повідомляє Reuters із посиланням на неназваних дипломатів.

У пʼятницю, 27 жовтня Генеральна Асамблея ООН переважною більшістю голосів прийняла резолюцію, яка закликає до негайного припинення вогню в секторі Гази, але не засуджує напад бойовиків ХАМАС 7 жовтня, який призвів до загибелі сотень ізраїльтян і викрадення понад 230 людей.