Колишній віцепрезидент США Майк Пенс відмовився балотуватись у президенти США

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Колишній віцепрезидент США Майк Пенс оголосив, що зупиняє свою президентську кампанію 2024 року.

Про це він сказав 28 жовтня під час виступу на Республіканській єврейській конференції в Лас-Вегасі.

«Я просто не міг цього пропустити. Але Біблія каже нам, що для всього свій час, і година своя кожній справі під небом. Після кількох місяців подорожей країною мені стало зрозумілим, що зараз не мій час. Я виходжу з цієї кампанії, але дозвольте мені пообіцяти вам: я ніколи не залишу боротьби за консервативні цінності й ніколи не перестану боротися за обрання принципових республіканських лідерів на всі посади в країні. Так допомагай мені Боже», — заявив Майк Пенс.

5 червня 2023 року Майк Пенс оголосив, що приєднується до президентських перегонів у 2024 році. Він був соратником Дональда Трампа в 2016 році і допоміг йому зміцнити соціально-консервативну базу Республіканської партії. Пенс давно виступає проти права на аборти і вважає себе «християнином, консерватором і республіканцем, у такому порядку». Однак Пенс розірвав співпрацю з Трампом через його дії після виборів 2020 року. Новий кандидат у президенти США не підтримав пропозицію Трампа скасувати тодішні вибори й засуджував його вчинки.