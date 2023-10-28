Премʼєр Нетаньягу: Ізраїльські війська минулої ночі увійшли в Газу, розпочався другий етап операції

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Премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що другий етап війни проти ХАМАС розпочався введенням нових наземних військ у сектор Газа минулої ночі.

Про це він заявив 28 жовтня на пресконференції в Тель-Авіві, яку цитує Times of Israel.

Нетаньягу заявив, що військові цілі Ізраїлю зрозумілі — «знищення військового та управлінського потенціалу ХАМАС і повернення заручників додому».

«Наші командири і солдати, що борються на ворожій території, знають, що нація та національне керівництво підтримують їх. Вони сповнені рішучості викорінити це зло у світі — заради нашого існування і для всього людства», — додав премʼєр.