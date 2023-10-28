Канадські рятувальники знайшли рибалку, який два тижні дрейфував на плоту в океані

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У територіальних водах Канади, за 110 кілометрів від західного узбережжя США, знайшли рибалку, який зник безвісти майже два тижні тому. Його знайшли живим на рятувальному плоту.

Про це повідомляє BBC.

«Добрі самаритяни» знайшли рибалку 26 жовтня — через день після того, як призупинили пошуки.

Чоловік вийшов з вашингтонського порту Грей-Гарбор 12 жовтня. Він і ще один моряк мали повернутися 15 жовтня. Берегова охорона призупинила пошуки 25 жовтня — після того, як бригади обшукали понад 14 тисяч квадратних кілометрів, це тривало більш як вісім годин. Іншого чоловіка досі не знайшли.

Офіційні особи не назвали імен рятувальників і не розповіли, як вони його знайшли. Проте телеканал King-TV, що в штаті Сіетл, упізнав їх як Раяна Плейнса та його дядька Джона з канадського міста Сук.

«Я побачив вдалині щось схоже на рятувальний пліт, побіг усередину і навів на нього бінокль, а потім він випустив сигнальну ракету», — розповів Раян телеканалу.

«Ми підняли його на борт. Він міцно обійняв мене, і це було емоційно. Ми приготували йому сніданок. Він випив три пляшки води. Він був дуже голодний, бідолаха», — продовжив Джон. Чоловік розповів йому, що перебував на плоту один протягом 13 днів і що він упіймав лосося після того, як у нього закінчилася їжа.

Стан чоловіка стабільний і його доставили назад на берег канадська берегова охорона. Зараз чоловік у лікарні у Британській Колумбії.