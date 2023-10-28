Міністр оборони Ізраїлю оголосив, що армія «перейшла до нової фази» у війні проти ХАМАС
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- Ангеліна Шеремет
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Getty Images / «Бабель»
Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант оголосив, що армія «перейшла до нової фази» у війні проти ХАМАС — сухопутні війська увійшли до сектора Гази.
Про це повідомляє Times of Israel.
«Земля в секторі Гази здригнулася. Ми атакували на землі та під землею, ми атакували терористів усіх рангів, у всіх місцях. Накази військам зрозумілі: операція триватиме до нового наказу», — заявив міністр оборони.
Протягом останніх двох днів піхотні сили й танки ЦАХАЛ проводили обмежені рейди в сектор Гази. Під час них ізраїльські військові атакували багатьох терористів, знищили їхню інфраструктуру, протитанкові позиції.
- 7 жовтня бойовики руху ХАМАС вторглися до Ізраїлю. Ізраїль у відповідь почав авіаудари по сектору Гази і готуватись до наземної операції. З початку війни Ізраїль повідомляє про 1 400 загиблих, палестинці — про понад 5 тисяч.
- В Ізраїлі після початку війни з ХАМАС загинув 21 громадянин України, у секторі Гази — троє, серед них дві дитини.