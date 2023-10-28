Міністр оборони Ізраїлю оголосив, що армія «перейшла до нової фази» у війні проти ХАМАС

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Getty Images / «Бабель»

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант оголосив, що армія «перейшла до нової фази» у війні проти ХАМАС — сухопутні війська увійшли до сектора Гази.

Про це повідомляє Times of Israel.

«Земля в секторі Гази здригнулася. Ми атакували на землі та під землею, ми атакували терористів усіх рангів, у всіх місцях. Накази військам зрозумілі: операція триватиме до нового наказу», — заявив міністр оборони.

Протягом останніх двох днів піхотні сили й танки ЦАХАЛ проводили обмежені рейди в сектор Гази. Під час них ізраїльські військові атакували багатьох терористів, знищили їхню інфраструктуру, протитанкові позиції.

Ізраїльські війська біля кордону з Газою, Сдерот, 28 жовтня 2023 року. Getty Images / «Бабель»