В Ірані померла 16-річна дівчина після того, як її зупинила поліція моралі — вона була без хіджаба

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В Ірані померла 16-річна Арміта Гераванд, яка 28 днів пробула в комі після того, як її зупинила поліція моралі за те, що вона не носила хіджаб.

Про це 28 жовтня повідомило іранське державне агентство IRNA, яку цитує CNN.

«На жаль, пошкодження головного мозку призвело до того, що жертва деякий час перебувала в комі і померла кілька хвилин тому», — заявило медіа. Раніше цього тижня медики повідомляли про «мертвий мозок» у дівчини, попри спроби врятувати її.

На початку жовтня зі станції метро в Тегерані шпиталізували 16-річну Арміту Гераванд. Правозахисники повідомили, що на Гераванд напала поліція моралі, відтак дівчина впала у кому. Опозиційна мережа IranWire повідомила, що Гераванд шпиталізували з «травмою голови».

На кадрах відеоспостереження, видно, як Арміта з непокритою головою сідає в потяг разом із двома іншими дівчатами. Потім видно, як одна з дівчат і кілька інших пасажирів несуть непритомну Арміту за руки й ноги, а потім кладуть її на платформу.

Співробітник Hengaw Авайєр Шехі раніше розповів CNN, що жінки з поліції моралі підійшли до Гераванд біля станції метро «Шохада» і попросили її вдягнути хіджаб.

«Це звернення спричинило сварку, співробітники поліції моралі фізично напали на Гераванд. Її штовхнули і вона знепритомніла», — розповіли правозахисники.

Іранська влада спростувала звинувачення, заявивши, що Гераванд шпиталізували через низький кровʼяний тиск.