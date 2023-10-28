За ніч армія Ізраїлю вдарила по 150 підземних цілях ХАМАС і ліквідувала керівника Військово-повітряних сил

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Військово-повітряні сили Ізраїлю вдарили по 150 підземних обʼєктах, що належать терористичному угрупованню ХАМАС.

Про це повідомляє Times of Israel із посиланням на ЦАХАЛ.

За інформацією Армії оборони Ізраїлю, під час нічної наземної операції в секторі Гази відбулася низка сутичок із бойовиками, кількох із них убили, зокрема керівника Військово-повітряних сил ХАМАС Іссама Абу Рукбе.

Також знищено інфраструктуру, яка належала терористичному угрупованню, запевняє ЦАХАЛ.

Наземна операція триває, піхота, інженерні війська і танки ЦАХАЛ залишаються в секторі Гази. Армія оборони Ізраїлю назвала цей рейд «розширеною наземною операцією», а не повноцінним наземним наступом.

Водночас агентство ООН у справах дітей (UNICEF) повністю втратило звʼязок з усіма своїми співробітниками на території Гази.

Увечері 27 жовтня в Газі почались масштабні збої в роботі інтернету та мобільного звʼязку.