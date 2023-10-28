Генасамблея ООН закликала до перемирʼя в секторі Гази, але поправку про засудження ХАМАС відхилили

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Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, яка закликає до негайного перемирʼя в зоні палестино-ізраїльського конфлікту. Це сталося на тлі розширення сухопутної операції ізраїльських військових у секторі Гази.

За документ, запропонований Йорданією, проголосували 120 країн (зокрема росія та Китай), 14 були проти (зокрема США та Ізраїль), ще 45 (зокрема Велика Британія, Канада, Індія та Україна) утрималися.

Водночас члени ООН відкинули поправку, запропоновану Канадою та США, про те, щоб засудити в резолюції палестинське угруповання ХАМАС, яке контролює сектор Гази і напало на Ізраїль 7 жовтня. Ця пропозиція не набрала необхідні дві третини голосів.

Посол Йорданії в ООН назвав поправку спробою «відбілити» ізраїльські «звірства» в секторі Гази.