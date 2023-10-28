Як живуть авдіївські поліцейські та іноземні волонтери. Огляд матеріалів іноземних медіа про війну 27 жовтня

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«Бабель»

Єдиним закладом, що досі працює в Авдіївці, є місцева лікарня, ідеться в матеріалі CNN про місто, яке в жовтні стало головною ціллю окупантів. Лікарня фактично перетворилася на стабілізаційний пункт, де людям надають першу допомогу, а тоді евакуюють. Лікарів істотно бракує: в закладі залишився головлікар Віталій Ситник і до десятка медсестер.

Щодоби на місто падає близько 30 російських бомб, в Авдіївці не залишилося жодної цілої будівлі, каже голова місцевої військової адміністрації Віталій Барабаш ― він теж лишається в місті. Також в Авдіївці, попри все, досі живуть близько півтори тисячі людей ― проти 30 тисяч до повномасштабного російського вторгнення.

CNN у подробицях розповідає про підрозділ поліції «Білий янгол», представники якого стали фактично єдиною ланкою, що повʼязує місцеве населення із зовнішнім світом. Формально це евакуаційний підрозділ ― і дійсно, поліцейським вдається щодня вивозити в середньому по чотири людини. Однак тим, хто залишається в місті, «білі янголи» привозять і воду, і медикаменти, і хліб. «Я міг би бути звичайним поліцейським, тасувати папери в кабінеті. Але обрав цей шлях, ― каже керівник авдіївської команди «Білого янгола» Дмитро Соловій. ― Буває страшно, іноді страх заповнює все всередині. Але потім минає, і я продовжую свою справу».

POLITICO опублікувало детальну розповідь волонтерки польського походження, яка привозить українським бійцям необхідні на фронті речі. Українці добре знають, як у перші місяці доводилося провозити кровоспинні препарати й турнікети в багажі знайомих цивільних, іноді фактично контрабандою. Як військові фотографуються з отриманим обладнанням, щоб донатори розуміли, що їхні гроші дійшли за призначенням. Як стало проблемою знайти пікап спершу в Польщі, а згодом і по всій Європі. Натомість для багатьох читачів POLITICO ці факти нові. Анна Гусарська, яка розповідає в матеріалі свою історію волонтерства, щедро ділиться фото: ось повні сумки турнікетів і валіза з чотирма дронами, ось придбаний у польському магазині «Дешеве полювання» тепловізор, ось українські військові фотографуються в трусах із мавпочками для звіту австрійським благодійникам, а ось повністю знищена російським ударом центральна частина житлового будинку в Ізюмі. Анна завершує свою історію кадром з блошиного Старокінного ринку в Одесі. Серед старовинних дрібничок ― портрет Валерія Залужного із круглішим, ніж у житті, обличчям. «Коли головний солдат України стає обʼєктом для кітчевих поробок ― це знак, що він дійсно популярний. І що українці продовжують боротися», ― підсумовує вона.

The Moscow Times розповідає про те, яким благом для мешканців маленьких депресивних російських містечок стала війна. Нарешті тамтешні чоловіки мають змогу заробити ― отримуючи зарплату за участь у нападі на сусідню країну. Також варто врахувати, що багато маленьких російських міст виникло під час Холодної війни довкола обʼєктів військово-промислового комплексу. Війна росії проти України пожвавила життя на цих обʼєктах, там наймають нових робітників ― і це на тлі того, що в росії, за офіційною статистикою, рекордний рівень бідності. Утім, враховуючи проблеми російської економіки, ці блага можуть бути ненадовго, пише видання.

Також вартий уваги матеріал The Washington Post, в якому йдеться, що позиція російського опозиціонера Олексія Навального щодо України не завжди була однозначною і, власне, проукраїнською.

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