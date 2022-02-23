США ввели санкции против суверенного долга России. Что это вообще такое? Это больно? Поможет? В перспективе ― может быть, но не сейчас. Отвечаем на простые вопросы.

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Kate Ban / «Бабель»

Вечером 22 февраля президент США Джо Байден объявил о санкциях против России из-за признания независимости «Л/ДНР». Под санкции США попали государственная корпорация ВЭБ.РФ и Промсвязьбанк, более 40 их дочерних структур, сыновья трех российских чиновников. Также США ввели ограничения против суверенного долга России. В Министерстве финансов США уточнили, что эти ограничения коснутся всех долговых облигаций, которые выпустят после 1 марта 2022 года. Уже действуют санкции против российских первичных облигаций, а теперь США ввели всесторонние санкции, это означает полный запрет покупать облигации и на вторичном рынке тоже. Корреспондент «Бабеля» Маша Жартовская задала простые вопросы финансовому аналитику группы ICU Михаилу Демкиву, о том, что означают ограничения против суверенного долга России. Коротко объясняем — что это вообще такое, больно ли санкции ударят по России и сколько она потеряет. Спойлер: пока что это не очень поможет.

Что это вообще такое — суверенный долг?

Это деньги, которые правительство страны должно владельцам выданных им облигаций. Когда нужно занять деньги, правительство размещает государственные облигации, предлагая их всем, кто готов купить. Практически у любой страны мира есть собственный долг, поскольку бюджет — дефицитный. Тратят больше, чем собирают за счет налоговых поступлений. Вопрос только в размере долга и стоимости обслуживания.

Каким образом Россия его гасит?

Россия продает другим странам природные ресурсы, например, газ и нефть. За полученные от продажи деньги РФ и гасит свой долг.

Суверенный долг России большой?

$210 миллиардов на начало 2022 года, это достаточно мало — только 17,8% ВВП. То есть нельзя говорить, что страна уязвима к проблеме рефинансирования долга, как очень много других стран. От внедрения санкций Россия не почувствует заметных проблем ни завтра, ни через месяц, но в более долгосрочной перспективе — почувствует.

А что такое облигации и почему страны их размещают?

Это долг, который, в отличие от кредитов, можно легко купить или продать в любой момент.

После введения санкций Россия может размещать облигации на внешних рынках?

Санкции означают запрет на привлечение новых денег на Западе и, вполне вероятно, на других рынках. Но пока не касаются раньше выпущенных долгов. В российский долг теперь будут инвестировать преимущественно россияне. Речь о компаниях и физических лицах. И если доллары будут продолжать заходить в страну, ведь цены на нефть и газ высокие, то ставки, очевидно, будут расти.

Экономика России сможет функционировать? Она адаптировалась к санкциям?

Россия успела накопить значительные международные резервы — $630 миллиардов. То есть, валюта есть и на нее санкции не накладывали.

Болезненными будут не только санкции. Российские акции сильно просели в цене, страна успела построить сравнительно развитый рынок капитала, в который инвестировал свои деньги средний класс. Политические решения [признание независимости «Л/ДНР»] обесценили эти инвестиции на четверть. Даже Центральному банку пришлось идти на чудеса бухгалтерии и позволять банкам не показывать эти убытки от обладания российскими акциями.

А кредиторы смогут срочно требовать возвращения долгов?

Досрочно деньги требовать нельзя.

Санкции сейчас болезненны для России?

Думаю, для них это не очень болезненно в моменте, но на перспективу — да. Может быть и расширение санкций, и наложение других санкций, это сделает ситуацию сложнее.

Можно ли оценить убытки России от введения таких санкций?

Это нереально оценить. Инвесторы в российские акции с начала года потеряли около 25%. Капитализация акций была $838 миллиардов, а стала $632 миллиарда по состоянию на 22 февраля. Не менее 4% акций владеют физические лица — средний класс и выше, они потеряли более $7 миллиардов.

У «Бабеля» нет долгов благодаря вашим донатам.