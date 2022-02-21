Как может выглядеть полномасштабное нападение России? Аэропорты будут бомбить? А мосты? Города быстро возьмут? — На стыдные вопросы отвечает эксперт Defence Express

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Только к вечеру воскресенья, 20 февраля, боевики обстреляли прифронтовые села в Донецкой и Луганской области 74 раза. Российские власти начали обвинять Украину в обстрелах и не отвели войска от границы, несмотря на обещания. Украинская разведка сообщила, что провокации со стороны боевиков и России могут продолжаться и дальше. А власти «Л/ДНР» начали эвакуацию жителей в РФ, призвав всех мужчин мобилизоваться и готовиться к войне. Все это может закончиться полномасштабным вторжением российской армии в Украину и большой войной. Но как она будет выглядеть на практике? Куда упадут российские бомбы и ракеты? Сможет ли их армия быстро захватить крупные города? «Бабель» поговорил с военным экспертом, главным редактором проектов Defence Express Олегом Катковым и спросил у него все, что обычному гражданину стоит знать о современной войне и возможных боевых действиях в Украине.

Все говорят о том, что война начнется с воздуха. Это будут ракетные удары? Авиабомбардировки? Все вместе? И сколько такие воздушные фазы войны длятся?

Нужно понимать, какой может быть сценарий возможной агрессии. Ни одна новая война не похожа на старую. На протяжении последних десятилетий не было таких полномасштабных конфликтов со вторжением в страну таких размеров, как Украина. Грузия — не больше, чем две Киевских области. Если вспомнить Югославию, то там военная операция была уже после того, как страну разбомбили. Если вспоминать Ирак, то там дважды была совсем другая ситуация и другой расклад сил с международной коалицией во главе с США. Ирак был один против всех. Нужно понимать, какие задачи ставит перед собой Путин.

Например, сценарий — оккупация левобережной части Украины. Это полномасштабная военная операция с использованием всех средств, которые есть в РФ. Почему речь идет об авиационном ударе? С него начинается любая современная полномасштабная война. Какие цели ставят? Первое — это уничтожение системы управления государством в принципе и системы обороны в первую очередь. Если мы берем реально российские возможности, то на первом этапе участвует ракетный комплекс «Искандер». Мы посчитали, что в первом запуске будет до 230—480 баллистических ракет. Все эти ракеты будут распределены по множеству целей по стране. Заявленная дальность «Искандера» — это 500 километров. Учитывая то, что они размещены и в Беларуси теперь, и напротив Харькова, и на оккупированных территориях, это дает возможность нанести удар баллистическими ракетами по всей площади Украины. И под эти удары попадают в первую очередь командные пункты управления, позиции зенитно-ракетных комплексов, электростанции и другие важные объекты, от которых зависит обороноспособность. Я не хотел бы говорить о том, что «Искандер» будет бить по ГЭС или по атомной электростанции — это абсолютно апокалиптичный сценарий. Но рядом с этими объектами всегда находится подстанция, выведение ее из строя уже позволяет надолго вырубить электроэнергию. Вот такие цели на первом этапе, их довольно много. И ракет тоже.

Без электричества нет централизованной системы ПВО. Каждый комплекс перестает работать от электросети и переходит на собственный двигатель, на горючку. Если выведены из строя центральный пункты управления, которые раздают приказы, то все наши комплексы ПВО становятся сами по себе. В ход идут крылатые ракеты, которые тоже могут базироваться на тех же наземных платформах, на кораблях, на самолетах. Они дешевле, их гораздо больше. И они уже начинают бить по штабам бригад, по складам, даже по автомобильным развязкам. Сколько длится такой авиационный удар? По логике, он вкладывается в минимально возможное время. Такой первый массированный удар, скорее всего, будет длиться одну ночь.

И баллистическими, и крылатыми ракетами?

Да. Разница между их применением будет, абстрактно, полчаса. Все происходит очень быстро. В чем особенность? У России нет временного резерва. Если мы возьмем Югославию, как крайний пример такого воздействия, то в НАТО никуда не спешили. То есть, если говорить совсем грубо, они сначала вывели из строя электростанции. Это заставило югославские комплексы ПВО перейти от электросети на горючку. После этого начали уничтожать склады горюче-смазочных материалов. В итоге противовоздушная система Югославии перешла в режим работы «горючку привезли — включились, поработали — выключились». Силам НАТО было легче планомерно их выбивать. Поэтому Югославию бомбили так долго.

Война в бывшей Югославии. Февраль 1994 года, столица Боснии и Герцеговины Сараево. Здание парламента уничтожено огнем после сербского минометного обстрела. Getty Images / «Бабель»

У России такой возможности, на мой взгляд, не будет. Пока это все летит, войска, которые находятся на расстоянии 20—50 км от границы Украины, уже поедут. Буквально в три часа ночи, например, удар ракетами. В пять часов утра — начало наземной операции. Но это в абсолютной теории, с идеальным взаимодействием всей военной машины. Но в российских реалиях — весьма сомнительно, что все у них пойдет именно так, как они нарисовали в планах.

А какая может быть судьба гражданских аэропортов? Их будут бомбить или захватывать?

Все зависит от целей. Когда выводят из строя ПВО страны, то речь идет не только о зенитно-ракетных комплексах, уничтожают и военные авиабазы. У нас не так много истребителей, речь идет о полусотне — и боеспособных, и нет. Против суммарно 500 истребителей и многофункциональных самолетов у России, способных вести воздушный бой, без учета бомбардировщиков и штурмовиков. Разумеется, не все из них будут задействованы, но расклад сил от этого кардинально не изменится. Но им все равно придется уничтожить наши ВВС. То есть, военные аэродромы тоже попадут под удар.

У нас есть очень большая вероятность узнать о том, что наступление начнется, еще до того, как запустят ракеты. Потому что сейчас США в круглосуточном режиме держит разведывательные самолеты в небе над Украиной. Если открыть Flightradar, то кто-то там 100% будет летать. Стратегические БПЛА Global Hawk летают каждый день и это только то, что мы видим, потому что США хочет, чтобы все это видели.

Global Hawk мониторит на сотни километров вглубь территории противника. И это только один из видов разведки, не говоря уже о спутниках, радиоперехватах и агентуре. Как только российские войска выдвинутся на пусковые позиции, как только поднимут ракеты в боевое положение, а это по регламенту минут 15—20, то США узнают об этом чуть ли не в режиме онлайн.

Начнется тревога и наши самолеты смогут перебазироваться. Все, которые смогут взлететь. Есть два варианта перебазирования: либо на гражданские аэродромы — и это абсолютно нормальная практика везде, либо на резервные аэродромы, которые на самом деле представляют собой участки на трассах. Мы это также отрабатываем. Например, в 2020 году летом под Ровно перекрыли трассу Киев — Чоп, и там наши воздушные силы отрабатывали взлет-посадку. И таких участков на трассах довольно много. Поэтому и гражданские аэродромы, и трассы тоже могут попасть под удар.

Кроме того, в случае эскалации количество военной помощи нам увеличится. Самый быстрый способ ее доставки — самолетом. Поэтому можно говорить, что под первый же удар попадет даже Львовский аэропорт. В НАТО это предусмотрели и уже заявили, что будут, кроме воздушного коридора, отработают отправку вооружения наземным коридором.

А нет смысла после начала наступления самим взрывать взлетные полосы, чтобы русские самолеты не могли сесть рядом с крупными городами?

Все зависит от ситуации. Полосы в Донецке и Луганске подорвали. Но надо понимать, что российские Ил-76 могут вообще не садиться, а сбрасывать технику десантным способом, как и личный состав. Могут садиться на грунтовый аэродром. Сейчас это сложно сделать, потому что грунт мягкий, но в целом это обычная практика.

У России ракетное вооружение точное? Они смогут уничтожать инфраструктуру хирургически, или это будет бомбежка куда попало?

Сложно сказать. Проблема в том, что российское оружие на бумаге имеет очень хорошие технические характеристики. А вот когда мы видим, как оно применяется, то все иначе. «Искандер», например, единственный раз в боевых условиях применяли в Нагорном Карабахе. И они промахнулись — ракета просто упала в поле.

Учения Гвардейской танковой армии Западного военного округа на полигоне Головенки в Московской области, Россия, 28 января 2022 года. Getty Images / «Бабель»

Это проблема техники или личного состава и его подготовки?

И то, и другое, и третье, и обслуживание, и хранение, и множество других факторов. Они кричат «аналогов нет», но если вы не можете «Жигули» собрать, то никакой речи о танке, тем более о высокоточном ракетном комплексе, нет.

Они говорят о том, что у них расчетное отклонение от цели «Искандера» плюс-минус 20 метров. Но к реальной боевой эффективности есть вопросы. Поэтому я уверен, что по каждой цели, которую они обозначат, будет работать две ракеты, чтобы увеличить шансы вывести ее из строя.

Насколько опасно находиться рядом со стратегическими объектами, которые могут быть целью для «Искандера»?

Фугасная часть баллистической ракеты «Искандер» — 480 кг. Это довольно мощный заряд, который после себя оставляет воронку 8 метров в диаметре и 3 метра глубиной, с разлетом осколков на сотни метров. Для поражения площадных целей у «Искандера» есть кассетная боевая часть, для уничтожения целей среди городской застройки и в укрытиях — объемно-детонирующего действия, в простонародье бытует абсолютно неправильный термин «вакуумная бомба». То есть я не возьму на себя ответственность говорить, в каком радиусе от такого объекта будет безопасно.

Особенно учитывая неточность и ненадежность российского вооружения, которое собирается под санкциями. Почему американцы еще в 2014 году отрубили поставку всей военной электроники в РФ? Это залог высокой точности и надежности в целом. И у Кремля не остается ничего другого, кроме как компенсировать неточность своего вооружения количеством и мощностью боевой части.

На границе военные и гражданские активно роют рвы и заградительные конструкции, чтобы задержать российские танки. А почему вокруг Киева ничего не роют?

Как только мы начнем гражданское население привлекать к рытью окопов, то паника возрастет до немыслимых масштабов. Войны полномасштабной нет, а экономика уже страдает. И если мы еще начнем вокруг Киева гражданским населением рыть окопы, то я боюсь, это очень быстро приведет к тому, что люди начнут прыгать на крыши электричек и выезжать из города.

Но если говорить о чистой эффективности, то вокруг Киева окопы надо рыть, или это бессмысленно?

Сложный вопрос. В любом случае для этого есть специальная техника, которая это сделает лучше и в десятки раз быстрее, чем люди с лопатами. Если не ошибаюсь, гражданское население последний раз рыло окопы в 2014 году под Мариуполем, а до этого — во Вторую Мировую войну. Но подготовленная оборона — это не только окопы, это полноценные железобетонные укрытия, это минные поля, противотанковые заграждения — огромный комплекс работ, а не окопы в одну линию. И это даже без учета того, что сам по себе город — очень хороший укрепрайон.

Постоянно говорят, что война откладывается, потому что грунт не промерз и танкам будет сложно. Современные танки правда такие сезонные, и весной им лучше не воевать?

Да, танк может застрять в грязи. Я застревал. Именно в такую погоду, сидишь на этом танке, а он сидит на брюхе — гусеницы молотят в жиже. Выбирались из этой ситуации сами, с хорошим таким перегревом движка. Потом еще километра два ехали задним ходом, чтобы развернуться.

Совместные учения вооруженных сил России и Беларуси в Гродненской области, Беларусь, 12 февраля 2022 года. Getty Images / «Бабель»

Есть такое понятие, как танкопроходность и танкоопасные направления. Зимой или летом таких танкоопасных направлений больше, потому что бронетехника противника может пройти и по полю, и через какой-то сухостой, и по ложбинке. А если погода как сейчас и грунт слабый, то таких направлений меньше, так как танк может завязнуть.

Но это не означает, что угроза стала меньше. Потому что если гипотетически представить, что Путин у какого-то генерала своего спросит: «Ну что, наступать готовы?», а ему в ответ: «Никак нет — грязь», то генералу просто сорвут погоны. На тактическом уровне, когда речь идет, например, о наступлении тактической группы на опорный пункт, это будет иметь огромное значение, потому что будет легче обороняться. Будет понятно, что танк противника сможет проехать только, грубо говоря, с одного конкретного направления. А в стратегическом масштабе, когда речь идет о наступлении танковыми армиями, дивизиями и оккупации страны размером с Украину, то погода уже такой роли не играет.

Мосты через Днепр в случае нападения российская армия будет взрывать и потом строить какие-то переправы, или наоборот — мосты не трогают?

Ответ такой же, как и с аэродромами. Если мы говорим, что будут бомбить стратегические объекты, то под стратегическими объектами подразумеваются и мосты. Все ли они будут уничтожены? Нет, разумеется, не все. Какие-то останутся. Мосты уничтожаются не в первую очередь. Хороший пример был с Нагорным Карабахом. Когда азербайджанцы уже наступали, то для отсечения путей отхода и для того, чтобы противник не мог усилить группировку в Нагорном Карабахе со стороны Армении, — уничтожили мост оперативным тактическим ракетным комплексом. И это было на пятый день войны.

Если жителей крупных украинских городов не эвакуировать, сможет ли украинская армия полноценно их защитить? Если россияне войдут в города-миллионники, их ждет судьба Донецка?

Если начнется полномасштабная война, и цель — захват населенных пунктов, то можно открыть фотографии Грозного образца 1994 года и посмотреть, что происходит с городом. Можно смотреть фотографии из Алеппо, Дамаска. Война именно так прокатывается по городу. И чем дольше в нем боевые действия идут, тем он больше превращается в руины Сталинграда.

Руины Грозного. Getty Images / «Бабель»

Бои в городе относятся к самым тяжелым для всех сторон. Не только для наступающих, но и для обороняющихся. Есть тактика городских боев. Военные со всех сторон занимаются укреплением позиции в домах. И как только какой-то военный ставит пулемет в окно жилого дома, весь дом превращается в военный объект и подлежит уничтожению любыми способами. Аккуратно «выковыривать» пулеметчика никто не будет.

Могут ли вооруженные силы Украины защитить города-миллионники? Мой ответ — да. Для захватчика это обернется в десятки тысяч гробов. Так что все зависит от того, готова ли Россия перемолоть свой генофонд.

А Донецк?

Боев в Донецке не было, только на окраине. После Берлина ничего подобного в истории не было в принципе, никто не проводил операции против городов-миллионников. Грозный — это около 100—200 тысяч населения. В Багдаде образца 2003 года уже не было организованного сопротивления, армия США зашла в город, когда иракской армии фактически не существовало.

А можно в зародыше задавить сопротивление с воздуха? В Киеве, например.

Нет, это невозможно. Можно нанести максимальный урон. Вот снова Грозный 1994 года. Был новогодний штурм ― попытка взять город силами более десяти полков. Все это закончилось тем, что новогодний штурм Грозного стал катастрофой и огромным поражением для РФ. Только потом начался его планомерный штурм. Поквартально, с массированным использованием артиллерии и авиации. То есть по уставу, как это было прописано еще со времен Второй мировой.

Если в квартале есть определенное количество очагов сопротивления, его давят артиллерией, авиацией и всем остальным. Это не так, что доехали танки до Майдана — взяли Киев. Это просто невероятные потери для атакующей стороны и крупные потери для обороняющейся стороны. И в любом случае, это разрушение города.

Насколько эффективна тероборона в условиях полномасштабной войны?

В нормальных государствах, в том числе и в Украине, армия предназначена для того, чтобы нанести противнику такой ущерб, который нивелирует любую возможную прибыль от его попытки захватить территории.

Допустим, Путин сошел с ума, и отдал приказ оккупировать Украину. Аналитики в российском генштабе начинают высчитывать, сколько и какие потери будут. Они смотрят, что регулярная армия Украины — это порядка 200—250 тысяч человек, столько-то танков и так далее, к ним добавляется наш мобилизационный резерв, который можно не успеть развернуть. И просчитывают результат, что нападение на Украину обернется в столько-то людей и техники. Поэтому, когда у нас будут сформированы 25 бригад ТрО, то есть 100 000 человек добавятся к нашей вооруженной силе в виде резерва, который разворачивается за минимальное время, то в генштабе РФ выведут новые коэффициенты потерь для российской армии.

Представим: анализ показывает, что итоговая цена оккупация части Украины для российской армии — 500 тысяч потерь убитыми и ранеными. Это половина ее действующего состава. Будет ли это стоить оккупации страны? В системе координат психически здорового человека, наверное, нет. Потому что это просто невосполнимые потери. Поэтому цель теробороны — это сдерживание. За счет бойцов ТрО можно освобождать основные силы для действий на передовой. Тероборона в первую очередь нужна для охраны важных объектов, например от диверсантов. Вот хороший пример: было на днях сообщение, что Национальная гвардия взяла под охрану Днепровскую ГЭС. Допустим, на эту задачу необходимо выделить роту хорошо подготовленных бойцов. Или оставить там взвод нацгвардейцев и придать ему батальон территориальной обороны. Да, подготовка у них будет хуже, чем у профессиональных военных, но мы профессиональных военных перекидываем на более важные участки.

Тероборона ― это не те люди, которые будут стоять на передовой и кидаться под танки с коктейлями Молотова. Это люди, которые снимут нагрузку с Вооруженных сил Украины и Нацгвардии.

Волонтер 112 бригады территориальной обороны Киева раздает винтовки во время учений мирным жителям на окраине города. Getty Images / «Бабель»

Если бы вы оставили что-то одно из условного тревожного чемоданчика, что бы вы выбрали: еду, газовый баллон, дрова, машину с полным баком бензина, рацию?

Довольно сложный выбор, и все очень сильно зависит от того, когда придется достать этот условный чемоданчик. Потому что если ты вдруг в четыре часа утра проснулся от взрывов, то прыгать в машину — это последнее, что нужно делать. Потому что таких умников, которые захотят быстренько проехать в какое-нибудь село, будет миллион. И можно представить эту пробку на выезде и Киева. Только все люди будут очень нервные, очень злые.

Поэтому главный запас — это еда и вода. Сейчас время для того, чтобы честно самому себе ответить на вопрос «что я буду делать, если началась война?» И при этом понимать, что угроза такой полномасштабной войны — это не конкретное «завтра» или «в эти выходные», а постоянный шанс. Множество стран живут в этом состоянии уже много лет — Израиль, Южная Корея, Тайвань, с пониманием, что завтра их мир может измениться раз и навсегда.

А если для тебя война началась в четыре часа утра внезапно, то надо просто бежать в бомбоубежище. Правда, для этого нужно было заранее как минимум узнать, где оно и что там действительно убежище, а не закрытый на замок магазин. Если не вариант, то можно ложиться в ванную. А потом — вывозить семью в безопасное место, идти в военкомат или что-то еще. Каждый для себя решает сам.

Могут ли атомные электростанции быть целями для воздушных ударов? Или их трогать скорее всего не будут, потому что это слишком непредсказуемая штука?

АЭС — это не только ядерный реактор, это еще и подстанции. Бомбить реактор нет смысла, можно подорвать трансформаторные подстанции, ЛЭПы, которые от нее идут. Когда бомбили Югославию, американцы специально сбрасывали графитовые бомбы, вызывая короткое замыкание. У России таких бомб нет, но вывести из строя подстанции они могут и обычными бомбами.

И Киевскую ГЭС бомбить не будут, чтобы затопить полстраны. Это варианты из категории невообразимого, просто апокалиптические варианты, после которых можно рисовать у себя в голове сценарии из «Сталкера» или «Безумного Макса».

А применение ядерного оружия из той же группы сценариев?

Да, это «Безумный Макс». Важно понимать, что опасаться надо не ядерного оружия, а обычного — баллистических и крылатых ракет. МБР с ядерными боезарядами нужны России сугубо для сдерживания США, в том числе и для сдерживания от помощи Украине. Они могут начать пугать Вашингтон ядерным ударом, чтобы не дать помочь нам. Но это уже другой вопрос.

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