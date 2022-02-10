Ибрагим Янгулбаев сбежал из Чечни. Их с братом и отцом пытали, мать похитили, а теперь грозят отрезать головы. О «быдлане» Кадырове, проблеме Путина и концлагере в Чечне — интервью

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grozny-inform.ru / «Бабель»

Несколько недель власти Чечни угрожают семье бывшего судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал их «пособниками террористов» и призвал задержать всех членов семьи, а в случае сопротивления — «уничтожить». В январе в квартиру Янгулбаевых в Нижнем Новгороде ворвались вооруженные люди и увезли жену судьи Зарему Мусаеву в Грозный. Ее обвинили в нападении на полицейского во время задержания и посадили в следственный изолятор, теперь ей угрожает 10 лет тюрьмы. Один из близких соратников Кадырова, депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов обещал отрезать Янгулбаевым головы. Видеообращения с такими же призывами записали и другие чеченские силовики и чиновники. А на прошлой неделе в Грозном состоялся митинг, его участники проклинали семью Янгулбаевых, топтали и жгли их портреты. Провластные чеченские СМИ сообщили, что в митинге участвовало 400 тысяч человек. После угроз руководства республики Сайди Янгулбаев покинул Россию, его сыновья Абубакар и Ибрагим выехали раньше. Кадыров подозревает Ибрагима в администрировании оппозиционного Telegram-канала 1ADAT. Корреспондент «Бабеля» Мария Жартовская поговорила с Ибрагимом о пытках, похищениях и убийствах в Чечне и за ее пределами; о том, как Рамзан Кадыров превратил республику в концлагерь и почему с этим ничего не может поделать президент РФ Владимир Путин, который считает себя всесильным.

Сайди Янгулбаев — бывший судья Верховного суда Чечни. Его в 2012 году назначил президент России Владимир Путин. До этого он работал мировым судьей, помощником федерального судьи, а еще раньше следователем.

У Сайди два сына. Старший — Абубакар Янгулбаев — правозащитник и бывший юрист «Комитета против пыток», российской правозащитной организации. Младший — Ибрагим — оппозиционный активист, критикующий главу Чечни Рамзана Кадырова. В 2015 году Ибрагим учился на юрфаке Грозненского университета и администрировал оппозиционную группу «ВКонтакте». В ней было около 5 участников, а в постах критиковали руководство Чечни и выкладывались цитаты Шейха Мансура, лидера народно-освободительного движения на Северном Кавказе в XVIII веке.

Именно из-за этой группы в ноябре 2015 года Ибрагима Янгулбаева вместе с отцом Сайди и братом Абубакаром похитили и отвезли в резиденцию Кадырова. «Там лично Кадыров меня пытал. Пытали и били моего отца, моего старшего брата. Они хотели меня защитить, их тоже избивали», — вспоминал Янгулбаев, его слова подтверждал и отец. При этом Рамзан Кадыров говорил, что Янгулбаевых действительно привозили в резиденцию, а вот министр информации и печати Чечни Ахмед Дудаев — все отрицал. По версии Кадырова, Сайди Янгулбаев сам наказал сына и даже поблагодарил руководителя Чечни. «Их же отец при нас говорил, что это его вина, что он опозорился перед народом, республикой, что он сам таких негодяев, как он [Ибрагим], сажает. Он ведь сильно благодарил, журил своего сына, говорил, что убить его за это надо было бы. Дал пару затрещин сыну. Я говорил ему: не бей сына, забирай его!» — сказал Кадыров.

Министр информации и печати Чечни Ахмед Дудаев. grozny-inform.ru / «Бабель»

Ибрагим же говорит, что перед Кадыровым в резиденции никто не унижался, а вскоре его отца и старшего брата отпустили. Его же перевезли на базу специального отряда быстрого реагирования «Ахмат» и продолжили пытать. По его словам, его продержали в подвале полгода, и никто не знал, где он находится. Отцу Янгулбаева пригрозили, что если он не сложит с себя полномочия судьи, сына больше не увидит. Вместо этого Сайди ушел в отставку и смог сохранить статус, который гарантировал ему неприкосновенность.

Ибрагим Янгулбаев, выйдя на волю, продолжил критиковать руководство Чечни. Летом 2017 года его снова задержали и пытали полицейские. На этот раз он опять подвергся пыткам из-за постов в соцсетях с критикой чеченских властей. Речь о группе Wolves Creed в соцсети «ВКонтакте». Полицейские пытались выяснить, кто администрирует группу, били Ибрагима трубой, подвешивали на ломе и пытали током. Позже на него завели уголовное дело по экстремистской статье: за разжигание ненависти к русским.

Ибрагим провел в СИЗО полтора года. Российское издание «Новая газета» писало, что у него был аппендицит, но в тюрьме его отказывались лечить. В 2019 году статью, по которой сидел Янгулбаев, частично декриминализировали, а его самого отпустили на свободу. К тому времени семья Янгулбаевых уехала из Чечни в Россию — сперва в Пятигорск, а затем в Нижний Новгород.

Спустя год появился анонимный Telegram-канал 1ADAT, сейчас в нем почти 38 тысяч подписчиков. Там публикуют посты о нарушениях прав человека в Чечне, критикуют чеченское руководство. Кадыров посчитал, что этот канал создал Ибрагим Янгулбаев. В декабре 2021 года Абубакар Янгулбаев сообщил, что в Чечне пропали его родственники, также о пропаже родственников заявили еще пять оппозиционеров, которые не жили в Чечне и критиковали Кадырова. Всего пропали 50 человек.

Через несколько дней после этого заявления, 28 декабря в квартире Абубакара Янгулбаева прошли обыски, его допросил следователь: спрашивал о создателях и подписчиках 1ADAT. После этого Абубакар выехал из России в одну из европейских стран и ушел из «Комитета против пыток».

Абубакар Янгулбаев. YouTube

Вечером 20 января этого года чеченские полицейские приехали в Нижний Новгород, где жил Сайди с женой Заремой Мусаевой. Ее выкрали из квартиры, посадили в машину и увезли в Чечню. Сейчас она в СИЗО. Сам Сайди успел выехать в Европу. Через два дня Кадыров сказал, что каждый из семьи Янгулбаевых «замарал руки в гнусных публикациях, а семью ждет место или в тюрьме, или под землей». Соратники Кадырова призывали отрезать Янгулбаевым головы, а в Грозном 2 февраля против семьи прошел митинг, на который, по данным провластных чеченских СМИ, вышли 400 тысяч человек. Они проклинали семью и жгли фото Янгулбаевых.

Как получилось, что ваша семья стала врагом Кадырова номер один?

Это длится давно, с 2015 года. И до этого меня похищали и пытали, а затем я провел полтора года в СИЗО. Видимо, у Кадырова накапливалось [раздражение], и теперь он считает нас врагами номер один. Все оппоненты и критики Кадырова находятся за границей, потому что говорить что-либо в Чечне или России не так уж безопасно, да и во всем мире тоже, потому что он нанимает киллеров. Похоже, наша семейная позиция его бомбанула, и он начал истерить.

В подкасте «Медузы» озвучивалась информация, что на самом деле на митинг против вас вышел силовой блок Кадырова, и там было не 400 тысяч человек, а в три раза меньше.

Думаю, там в основном были кадыровцы, их семьи и дети. Даже дети Кадырова там были. Но там было очень малое число бюджетников. Они мне писали, что, несмотря на угрозы не выплатить зарплаты за январь и не заплатить за февраль, они не пошли на митинг. Просто люди уже устали бояться и не хотят идти на митинг против людей, которые борются за Чечню. Мне многие пишут из Чечни, поддерживают. Пишут, что им больно смотреть на эти плакаты [с изображением семьи, которые топтали и жгли]. У нас есть народная поддержка, а вот Кадырова и его соратников задело, что пришло не так много людей, получился пшик — собрались, потоптали портреты, получилось «В мире животных».

grozny-inform.ru / «Бабель»

grozny-inform.ru / «Бабель»

grozny-inform.ru / «Бабель»

Почему именно сейчас?

Думаю, из-за 1ADAT, как Кадыров сам говорит в публичных выступлениях или пишет в своем Telegram-канале.

Вы все-таки причастны к администрированию этого Telegram-канала?

Я не комментирую, потом все расскажу. Но могу рассказать, что представляет собой 1ADAT, потому что делал какие-то публичные призывы, основываясь на его информации. Вы можете пролистать канал с самого начала и не увидите ни одного сообщения, которое бы призывало не то, что к публичному теракту, а даже к насилию. Они наоборот пишут, что не нужны одиночные акции, это неэффективно и бесполезно, плохо сказывается на работе против этого режима. Они призывают молодежь не ходить на такие акции. Знаете, кто вербует молодежь для отправки, например, в Сирию? Сами кадыровцы. Я когда был в подвале, то расспрашивал у своих сокамерников и оперативников, узнавал внутреннюю кухню, как делают результаты. Они вербовали наивных, хороших ребят. В Чечне у местного населения нет оружия, а то создается впечатление, что наш народ террористический, но это не так. Кадыровцы должны показывать результаты и оправдывать свою высокую зарплату. А когда результатов нет, то появляются вопросы, за что платят. Так что они делают результат на молодежи, а потом или убивают, или фабрикуют уголовные дела. 1ADAT рассказывает об этой системе. Кадыровские террористы говорят, что это 1ADAT призывает к терроризму, это они судят по себе. Для Кадырова террористы — все журналисты и правозащитники. 1ADAT сотрудничает со СМИ и правозащитниками. Если бы в канале была поддержка терроризма, с ним бы никто не сотрудничал и не контактировал. Многие СМИ ссылаются на 1ADAT, потому что в Чечне никого не осталось, а хоть что-то узнавать нужно. Поэтому, рискуя своими активистами, информаторами, 1ADAT там работает. Конечно, это очень задевает Кадырова, он бы хотел сидеть за красивой ширмой и продолжать пытать людей.

Есть ли у этого канала источники среди кадыровцев, которые с Кадыровым не согласны?

По той информации, которую выкладывает 1ADAT, конечно же, там источники везде — среди кадыровцев, в силовых структурах и вообще — есть информаторы по Чечне. За эти почти два года многие СМИ брали у 1ADAT информацию, и многое стало известно благодаря ему.

Но вы прямо не опровергаете [администрирование канала], просто пока не комментируете?

Да, не хочу комментировать, потом расскажу.

Вы критиковали Кадырова, еще находясь в Чечне, и «вели оппозиционную работу» — в чем она заключалась?

В 2015 году я объединял людей, встречался с активистами, это смахивало на мини-оппозиционное движение, в рамках которого мы обсуждали ситуацию в Чечне, встречались, писали [посты в соцсетях], и это все — находясь в Грозном, не скрываясь. Чтобы вы понимали, даже один бюджетник, который говорит, что ему задерживают зарплату, уже раздражает Кадырова. Он вызывает его к себе, публично осуждает, его удерживают, могут отправить в секретную тюрьму. То есть даже один человек ему досаждает, а тут целая группа активистов — естественно, для Кадырова это [критика] проблема. Потому что власти говорят о большой поддержке, стабильности, отсутствии оппозиционного мнения. А тут начинает формироваться оппозиционное движение, конечно, это проблема. Мне тогда как раз исполнился 21, а начинал я в студенческие годы, критиковал власть Кадырова. Мне одногруппники говорили — прекрати, а то сейчас к тебе ворвутся [кадыровцы].

Объясните контекст: ваш отец Сайди Янгулбаев — бывший судья Верховного суда Чечни, который сделал карьеру в следственных и судебных органах. В моем понимании это предполагает какую-то близость к власти, а тут два оппозиционных сына?

Наш отец никогда не любил Кадырова, суд же типа независимый, и в 2015 году 2—3 судьи не любили Кадырова. Но его не любят и сами кадыровцы, они любят деньги. Мой отец — старой закалки, он не любит несправедливость и отсутствие законности. Этого закомплексованного быдлана [Кадырова] тоже ненавидит. И судьей его назначили не потому, что он был лоялен к Кадырову, а просто потому что выполнял свою работу в юридическом плане — он реально отличный юрист, работал раньше следователем, помощником судьи, мировым судьей. Бывают работники, которые добиваются чего-то, подлизываясь к начальству, а бывают — со своими принципами. Не было сотрудничества или близости с Кадыровым.

Сайди Янгулбаев. COMMITTEE FOR THE PREVENTION OF TORTURE

Кадыров утверждает, что ваш отец был расстроен по поводу вашей оппозиционной деятельности и уговаривал его не убивать вас?

Этот Кадыров со своим министром информации и печати Чечни Ахмедом Дудаевым хотя бы договорились, о чем говорить. А то один [Дудаев] говорит, что меня вообще не привозили в резиденцию, а второй — что привозили, но он меня не бил. Я не падал на колени, как он утверждает, мне не было стыдно, я никак не унижался и говорил по факту, как есть. Не опустили голову ни я, ни отец, ни брат. Когда меня начали избивать — брат меня защищал, а отец сказал им: «Что вы тут не как мужчины себя ведете». Мы не унижались перед ним. Если бы все было так, как он хочет, и мы сделали так, как он хочет — отца бы не заставили подать в отставку.

Когда вы выехали из России?

В прошлом году я и мой старший брат уехали — после обысков и допросов, и когда с матерью все это произошло, отец и сестра тоже уехали.

Почему вас не убили и позволили выехать семье?

Если честно, не знаю, почему. У фээсбэшников и кадыровцев какие-то свои терки между собой. Фээсбэшникам тоже не нужны личные проблемы. Хочешь уехать — уезжай и не мешай. Хочешь оставаться — они сфабрикуют уголовные дела. Но, как мы видим, кадыровцы приехали и похитили мою мать. Кадыровцы хотят влиять на Чечню и не хотят подчиняться Кремлю или ФСБ, а ФСБ недовольна этим.

Сейчас ваша мать фактически у них в заложниках?

Адвокаты подавали заявление в Генеральную прокуратуру и требовали, чтобы ее вывезли из Чечни. Хорошая новость, что адвокатов к ней пустили и она сказала, что даже не поняла, как оказалась в спецприемнике, это было нарушение всех процессуальных норм. Они даже паспорт, никакие документы не взяли, ворвались и ничего не взяли — ни одежду, ни документы, они даже не удостоверились, что это она. Похитили женщину, все это время не показывали, какую-то бумажку принесли, что она отказывалась от адвокатов, а мы теперь видим, что это не так, а наоборот — она не отказывается, жалуется. Я думаю, адвокатов пустили или из-за резонанса этого дела и требований международного сообщества, или после встречи Путина с Кадыровым.

Владимир Путин и Рамзан Кадыров (справа). Getty Images / «Бабель»

Кремль неохотно комментирует ситуацию вокруг вашей семьи, это проблема для Путина?

Путин хочет показать себя авторитетным, сильным, серьезным, справедливым человеком, ему не нужно, чтобы какой-то быдлан похищал людей. Путину не нужно отчитываться из-за него перед миром и очищать свою репутацию. Конечно, это будет ему мешать и задевать. Нельзя утверждать, что Путин не знает о действиях Кадырова. Он поставил Кадырова, чтобы контролировать чеченский народ, гнобить его и насильственно удерживать внутри России. Если в Чечне будут закон и порядок и можно будет мирно выходить на протесты, пикетировать, если будет свобода слова в Чечне, знаете, что произойдет? Каждый день будут пикеты и митинги за независимость Чечни, но тогда как Путину ее удерживать? Либо реально в дружеских отношениях со своими договорами отпустить Чечню, либо поставить очередного Кадырова, чтобы не было митингов и даже слов о независимости. Я даже не понимаю, что за геополитическая тактика — насильственно удерживать Чечню. Все эти пытки, похищения, преследования, убийства, гнет — Чечня реально проблемна для России. Все эти деньги, 300 миллиардов рублей [дотаций], как говорит Кадыров, которые вбухиваются… Куда они вбухиваются? Это не для чеченского народа, он как был беден, так и остался. Бюджетник с зарплатой в 15 тысяч рублей не может пойти в торговый центр и потратить 2—3 тысячи рублей на бургер.

Все эти деньги вливаются в Кадырова, соратников и силовые структуры. Сотрудник силовых структур в Чечне получает в 2—3 раза больше, чем обычный сотрудник силовых структур в России. Зачем в 2—3 раза больше зарплаты, зачем через каждые пять метров в Чечне какой-то пэпээсник, человек с автоматом. Зачем? Чего вы боитесь? Они выгнали все независимые СМИ, правозащитников, чтобы не афишировали, что происходит в самой Чечне, публично угрожают журналистам. Они сделали внутри Чечни концлагерь и повесили красивую ширму, типа у нас в Чечне все прекрасно и отлично. То, что происходит на самом деле, не показывают, из-за таких резонансных дел мы видим, какие проблемы в Чечне. Кадыров — реально тупой человек, которого поставили, чтобы он как раб выполнял работу в направлении геноцида чеченского народа. Путину не нравится, когда работа по геноциду чеченского народа выполняется плохо, а плохо — когда выходит наружу из России для мирового сообщества.

Угрозы отрезать вам головы реальны или это способ выслужиться перед Кадыровым?

Нет, это реальная угроза. Если вы заметили, то не только в этом случае, но и в других Кадыров высказывается жестко, но после — отмазывается, говоря, что сказал не так или его не так поняли. А вот соратники высказывают то, что он хотел бы сказать, но не может. Тот же Делимханов и другие чиновники. Так всегда происходит.

Вы не раскрываете, в какой из европейских стран находитесь, возможно, подавали документы на политическое убежище?

Я бы не хотел говорить о вопросах безопасности.

Ибрагим Янгулбаев. svoboda.org / «Бабель»

В «Новой газете» утверждалось, что проблема Кадырова — чеченская диаспора и анонимные Telegram-каналы, которые он никак не может контролировать, так ли это?

Чеченцы активизировались и как-то начали бороться с этим режимом, Кадыров никак не справляется, он не может знать, с кем справится, похищает родственников. Но эти методы уже не действуют — у многих появился иммунитет: один раз похитили, второй, это надоедает. Наших родственников несколько раз похищали, сейчас похитили мать. Меня и моего брата это не останавливает. Если остановимся — Кадыров будет применять такие методы и дальше, зная, что это действует. Люди устали бояться, продолжаешь бороться дальше.

Чеченские диаспоры везде потихоньку просыпаются — в Европе, Турции, на Ближнем Востоке, также более молодые поколения активизируются, потому что надоело быть униженным, и помогают с информацией, не молчат и не наблюдают в стороне. Выходят на митинги, пикетируют.

Кадыров обвиняет вашу семью в том, что вы «организовали нападение в Турции на бывшего сотрудника правоохранительных органов», что это за история?

Местная диаспора в Турции поймала кадыровца и наказала его. Я не знаю, как я или моя семья, находясь в Нижнем Новгороде, могли избить чеченца, это сделали местные — взяли кадыровца, который пытал, похищал людей. Таких людей нужно пожизненно сажать в тюрьму, они международные террористы, и правильно эти чеченцы сделали. Это получается что, мы сейчас будем по всему миру бегать и прятаться от террористов? Нет, надо бороться с террористами.

Вы много раз повторили, что людям надоело бояться, но за свою-то жизнь они боятся?

Они больше боятся за родственников, а за свою жизнь — нет. Кадыров действует методами ответственности всех родственников и всей семьи, как было у меня, мать же похитили. Конечно, такие мерзкие методы останавливают народ, они переживают за родственников.

Вы утверждали, что дело в отношении вас нужно для того, чтобы попытаться объявить вас в международный уголовный розыск, насколько велика такая вероятность?

Очень маленькая. Какой из меня террорист, чтобы экстрадировать? А вот Кадырова и всю его шайку нужно подавать [в качестве международного террориста].

Вы говорили, что Евросоюз и США должны поднять на международном уровне вопрос о признании Кадырова и его окружения международными террористами, есть такая вероятность?

Над этим надо работать, страны Евросоюза и США вводят санкции, это хорошо, но если они решатся объявить Кадырова и его соратников международными террористами, это будет большой плюс для всего мира. Кадыров не только организовывает покушения на своих оппонентов, а и делает то, что велит ему Путин — отправляет своих кадыровских псов в Сирию, в Украину, вот эту преступную банду нужно признать международными террористами. Это их удержит внутри России, изолировав от международного общества. Тогда я и все люди, которые говорят и пишут [правду], будут чувствовать себя безопасно. В 2020 году я уже выступал в Европейском суде по правам человека и говорил, что в Чечне — концлагерь и что надо все прекратить. На международном уровне это нужно объяснять чиновникам, которые не знают, что происходит в Чечне.

Мы бы хотели застать падение режимов Путина и Кадырова, в этом нам поможет ваш донат.