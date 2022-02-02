Подкаст Джо Рогана с антивакцинатором разозлил аудиторию Spotify и музыкантов. Рогана выгонят или он слишком успешный? Коротко о скандале в самом популярном подкасте мира

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Getty Images / «Бабель»

Тридцатого января 2022 года стриминговый сервис Spotify запретил у себя любой контент о вреде вакцинации и призывы заражаться ковидом, чтобы приобрести иммунитет. Причиной запрета стал скандал с выпуском шоу Joe Rogan Experience. Тридцать первого декабря 2021 года подкастер Джо Роган выпустил интервью с иммунологом Робертом Мэлоуном, который отрицает пользу прививок от ковида. После этого Рогана и Spotify начали критиковать за распространение фейков, а музыкант Нил Янг потребовал убрать свои песни с платформы в знак протеста против контента Рогана. Альбомы Янга пропали из Spotify, но другие музыканты, например, Джони Митчелл и Нильс Лофгрен, тоже начали требовать убрать свои песни, и акции компании упали на 12%. Шоу Joe Rogan Experience выходило с 2009 года на YouTube. В 2020 году Spotify заключил с Роганом контракт на $100 миллионов, выкупив шоу и сделав его своим эксклюзивом, после чего акции платформы подорожали на 10%. «Бабель» рассказывает, что именно произошло на шоу Рогана, и как самый дорогой контент Spotify стал для компании источником проблем.

Что было в выпуске, из-за которого начался скандал

Гостем Joe Rogan Experience был Роберт Мэлоун — вирусолог и иммунолог, известный в США своей критикой вакцинации. Мэлоун называет себя «изобретателем мРНК-вакцин», хотя им не является. Он действительно занимался этой темой и в 1989 году выпустил статью о своих исследованиях, но практического результата не добился. На ранних стадиях пандемии Мэлоун участвовал в исследованиях Pepsid AC — лекарства от изжоги, которое рассматривали как потенциальное средство для лечения ковида. К его мнению прислушивались сотни тысяч подписчиков в Twitter, но модераторы посчитали профиль опасным и заблокировали за дезинформацию.

На шоу Рогана Мэлоун сравнил усилия по вакцинированию в США с властью нацистов в Германии 1930-х годов. Он считает, что вакцина бесполезна для переболевших, и прививка даже увеличивает шансы заразиться «Омикроном». Также он заявил про страшные побочные эффекты от прививки: миокардит у мальчиков, бесплодие у девочек, снижение IQ и тенденцию к развитию массового психоза. Правда, не подтвердил свои заявления результатами исследований. Джо Роган согласился с мнением доктора о превосходстве врожденного иммунитета над вакциной.

В эфире обсудили финансовую заинтересованность больниц в том, чтобы фиксировать больше смертей от осложнений после ковида. По словам Мэлоуна, за каждый подтвержденный диагноз врачам выплачивают 3 тысячи долларов. Не обошлось и без политики. Доктор поставил под сомнение то, что президент Джо Байден реально вакцинировался. «Наше правительство вышло из-под контроля. Они беззаконны, они полностью игнорируют биоэтику», — подытожил Мэлоун.

Как общественность отреагировала на громкие заявления

Подкасты Joe Rogan Experience слушает около 11 миллионов человек, поэтому выпуск с участием противника вакцинации не остался без внимания. Слушателей возмутило бездействие Spotify в ситуации с распространением фейковой информации о коронавирусе. Более 270 врачей и ученых со всего мира подписали открытое письмо с жалобой на сервис. По их мнению, теория Роберта Мэлоуна подрывает авторитет врачей и значимость научных открытий в глазах общественности. Это обращение было не единственным ударом для Spotify.

Роберт Мэлоун Getty Images / «Бабель»

Канадский музыкант Нил Янг, в детстве переболевший полиомиелитом из-за отсутствия вакцины, потребовал удалить свою музыку с платформы, несмотря на 6 миллионов ежемесячных слушателей. «Я делаю это, потому что Spotify распространяет фейковую информацию о вакцинах, потенциально приводящую к смерти тех, кто верит в нее [...] У них может быть или Роган, или Янг, не оба», — поставил ультиматум артист. Из-за своего решения он потерял примерно 60% дохода. За Янгом последовали рок-исполнительница Джони Митчелл и гитарист Нильс Лофгрен. Музыканты призывают и других разорвать контракт с компанией, которая поддерживает «смертельную дезинформацию».

Писательница Брене Браун приостановила выпуск подкастов на Spotify. Принц Гарри и его супруга Меган Маркл осудили сервис за «безудержно ложную и искаженную информацию», но продолжили работу над выпуском подкастов стоимостью $25 миллионов.

Что об этом думает виновник скандала

После начала оживленных протестов в соцсетях Джо Роган запостил в Instagram видеообращение, в котором высказал свое мнение о подкасте с Мэлоуном. Ведущий настаивает, что дезинформировать население не входило в его планы. «Я не знаю, потому что я не врач. Я не ученый. Я просто человек, который садится и разговаривает с людьми», — заявил Роган. Он все еще считает приглашенного гостя квалифицированным и опытным доктором, но разговор с ним не сделал ведущего противником вакцины. Его позиция такова: «Мои слова [о необязательности прививок] касались лишь молодых здоровых людей. Но, с другой стороны, прививаться нужно ради безопасности окружающих».

Джо Роган напомнил, что раньше приглашал врачей с противоположным мнением. Например, Майкла Остерхольма, который входит в консультативный совет президента Байдена по ковиду. Тем не менее ведущий извинился и признал свою вину. Он пообещал лучше работать над списком гостей и приглашать больше людей с разными точками зрения. Контракт Рогана со Spotify остается в силе.

Подкастер и раньше попадал в скандалы, связанные с ковидом и вакцинами. Он уже извинялся за призывы не вакцинироваться, когда сам заболел ковидом в сентябре 2021 года. Но после этого опять сравнил паспорта вакцинации с Холокостом.

Какие изменения ожидают платформу

Spotify выступает за безопасность для слушателей и свободу для создателей контента. Просьбу Нила Янга о прекращении сотрудничества одобрили, но с пометкой, что надеются на его возвращение. Тридцатого января 2022 года глава компании Даниэль Эк объявил о новых правилах Spotify.

Прежде всего, на платформе добавят специальные пометки к выпускам подкастов, в которых обсуждают коронавирус. Пользователям предложат узнать больше на специальном портале, основанном на «актуальной информации, которой делятся ученые, врачи, академики и органы общественного здравоохранения по всему миру».

Сервис сделал правила модерации контента более прозрачными. Теперь Spotify будет блокировать контент с пропагандой опасной, ложной или вводящей в заблуждение медицинской информации. Повторные нарушения приведут к удалению учетной записи. Правила едины для всех, поэтому должны касаться и Джо Рогана. Но как поступит сервис с одним из своих самых ценных создателей контента, если скандал повторится, пока сказать сложно.

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