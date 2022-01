Что посмотреть в выходные. Мультижанровый детектив «Вечеринка», черная комедия «Женщина в доме напротив девушки в окне» и финальный сезон криминальной «Гоморры»

The Woman in the House Across the Street от Girl in the Window / Netflix / шоураннеры — Рэйчел Рамрас, Хью Дэвидсон, Ларри Дорф / в главных ролях — Кристен Белл, Майкл Или, Том Райли / продолжительность — 8 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — 64% от критиков / рейтинг IMDb – 7,2.