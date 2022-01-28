Владимир Зеленский дал большую пресс-конференцию для иностранных журналистов. О вступлении в НАТО, встрече с Путиным, вторжении России и (конечно) Петре Порошенко — главные тезисы

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Пресс-служба Офиса президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский 28 января провел пресс-конференцию для журналистов западных СМИ. Он больше часа отвечал на вопросы о возможном вторжении России в Украину, вступлении в НАТО, поддержке партнеров и о деле против предыдущего президента Петра Порошенко. «Бабель» собрал главные тезисы президента.

О войсках РФ у границы

Зеленский не считает уровень эскалации на украинских границах со стороны войск Российской Федерации выше, чем он был в начале 2021 года. «Если вы будете видеть только спутниковую информацию, вы можете, например, увидеть наращивание войск, но вы не можете точно оценить — это наращивание войск, это попытка напугать, это атака или ротация войск. Идет психологический нарратив со стороны, например, России и сепаратистов — психологическое запугивание. Это происходит очень часто», — сказал Зеленский.

О возможном вторжении России

По словам Зеленского, угрозы нависают над Украиной всегда — она с ними системно борется и готовится к разным сценариям вторжения. «Если будет полномасштабная война, это будет война не только с Украиной и не только на территории нашей страны, это будет гибридная война со многими странами одновременно», — пояснил Зеленский и добавил, что войны в классическом понимании больше не будет — «Россия не ограничивается просто выстрелами».

По его мнению, именно превентивные санкции Запада могут повлиять на сдерживание эскалации Кремля. Также он осудил заявления политиков, называющих даты вторжения.

«Мы сейчас получаем информацию, что война может быть в январе, в феврале. Я повторяю еще раз: она может быть. И давайте здесь ставить три точки, но точно не ставить одну точку и говорить, что да, она будет», — подчеркнул он.

Об экономике на фоне угрозы войны

Президент раскритиковал информационную панику по поводу возможной эскалации, отметив, что от этого страдает экономика Украины. «На стабилизацию экономической ситуации Украина потратит минимум $4—5 миллиардов. На меньшую цифру я не рассчитываю, именно такая сумма нам нужна», — сказал Зеленский.

Также он отрицает, что преуменьшает угрозу вторжения, чтобы сохранить экономическую стабильность страны

О Петре Порошенко

Отвечая на вопрос журналистов об обвинениях против Петра Порошенко, Зеленский заявил, что Порошенко до сих пор считает себя действующим президентом и это негативно влияет на противодействие России.

«Доверие к действующему президенту Украины и понимание другими политиками, что они бывшие, будущие, но не действующие президенты, — именно это делает наше государство единым и сильным. Если мы объединены, риски эскалации со стороны России очень уменьшатся», — сказал Зеленский.

О дестабилизации внутри страны

Владимир Зеленский называет внутреннюю дестабилизацию ситуации в стране самой большой опасностью, которая может спровоцировать РФ на эскалацию.

«Наибольший риск для Украины и суверенитета нашего государства — это дестабилизация внутри нашего государства. Если мы объединены народом, объединены армией и объединены стабильной властью в стране, риски эскалации со стороны России снизятся», — сказал Зеленский.

О вступлении в НАТО

По словам президента, из-за угрозы со стороны РФ Украина должна получить в ближайшее время четкий ответ о перспективах членства в Североатлантическом альянсе, поскольку это не зависит от Киева.

«Когда мы будем в НАТО — сегодня зависит не от Украины. Ни одна страна не будет защищать Украину, если Россия решится на масштабное вторжение. И это очень страшно для НАТО, потому что если принять Украину в Альянс, придется ее защищать. И это очень серьезный вызов для НАТО. Но если будет полномасштабная война, она будет и на границах некоторых стран НАТО», — отметил Зеленский.

Об эвакуации дипломатов

Президент считает ошибкой шаг стран, давших разрешение или приказ на эвакуацию сотрудников дипломатических ведомств в Украине. Также он не приветствует слишком категоричные заявления о неизбежности войны.

«Я считаю, что это ошибка, и откровенно об этом говорю. Я не имею права говорить, что это ошибка правительств уважаемых государств. Я считаю, что это ошибка для нас, для Украины. В такой ситуации все должны быть на месте», — отметил президент.

Об отношениях с Джо Байденом

Зеленский опроверг наличие конфликта с президентом США: «Говорят, что у нас есть недоразумения, — у нас нет недоразумений с президентом США. Я просто глубоко понимаю, что происходит в моем государстве, как он глубоко понимает, что происходит в США».

Об ожиданиях от России

Зеленский ожидает от РФ действий по деэскалации ситуации вблизи границ с Украиной в подтверждение заявлений о нежелании агрессии против Украины.

«Если Россия сегодня говорит, что она за Минские договоренности и не собирается нападать на Украину, и она об этом откровенно говорит, то она точно может по крайней мере продемонстрировать шаги, подтверждающие эти слова», — сказал президент.

О встрече с Путиным

Президент заявил, что хочет серьезных переговоров с главой Кремля Владимиром Путиным, а приглашение главы МИД России назвал легкомысленным [Лавров недавно сказал: «Если президент Украины хочет договариваться, то пусть приезжает в Москву, Санкт-Петербург, Сочи»].

«Но мы не можем там говорить о Донбассе. Зачем приглашать человека в таком формате, чтобы он не согласился. Зачем говорить об этом. Ты мужчина, взрослый человек. Это верх цинизма», — сказал Зеленский и добавил, что хочет встретиться с Путиным и не боится никакого формата переговоров.