Британия и США уже неделю везут в Украину противотанковые комплексы Javelin, NLAW и другое оружие. Оно поможет выиграть войну с Россией? Что нам еще нужно? Отвечают эксперты

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Десять дней назад, 17 января, министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что страна направит в Украину противотанковые системы для обороны от возможного нападения России. Через пару дней первая партия систем прибыла в Украину. Утром, 22 января, в Киев прибыли 90 тонн летального оружия от США, 23 января ― еще 80 тонн, а 25 ― еще 80 тонн с установками Javelin. Также министры обороны стран Балтии ― Эстонии, Латвии и Литвы ― получили от США разрешение на поставку в Украину оружия американского производства. Речь идет о тех же противотанковых ракетных комплексах Javelin, переносных зенитно-ракетных комплексах Stinger и оборудовании для укрепления независимого оборонного потенциала Украины. Сколько всего за последнюю неделю оружия поставили в Украину на фоне возможного вторжения России ― точно неизвестно. По данным журналиста Юрия Бутусова, 700 противотанковых управляемых ракет Javelin и 2 200 противотанковых гранатометов NLAW. Украинские власти и военные радуются поставкам, а блогеры считают, что именно это оружие не даст России быстро захватить Украину. В России, наоборот, пишут, что срок годности британского оружия истекает, а противотанковые установки Украине не помогут. «Бабель» спросил трех военных экспертов ― главного редактора проектов Defence Express Олега Каткова, командира минометного взвода 112-й бригады ТрО и журналиста Евгения Лешана и основателя информационного портала «Мілітарний», сержанта резерва морской пехоты Тараса Чмута ― о том, что же нам поставляют союзники, для чего это оружие и чего нам не хватает для победы над Россией в море и на суше. Вот что они ответили.

Поставки противотанковых комплексов, украинская ПВО, авиация ― объясняет эксперт Defence Express Олег Катков.

Что нам присылают? Против чего это поможет, в каких условиях?

Представим, что будет полномасштабная агрессия с применением авиации по сценарию современных доктрин: сначала выведут из строя всю инфраструктуру с помощью оперативно-тактических ракетных комплексов и крылатых ракет.

Берем, к примеру, Югославию и обе операции в Ираке, а это пока единственные примеры таких конфликтов на больших территориях [Грузия все же по площади не более трех областей Украины]. Дальнобойными ударами выводят из строя электросети, бьют по пунктам управления, аэродромам, складам ГСМ, базам хранения, разведанным позициям ЗРК. Что важно: в случае активной РЕБ вероятность перехватить баллистическую ракету от «Искандера» теми зенитными ракетными комплексам, которые сейчас есть в ВСУ, мне кажется минимальной. То есть в случае полномасштабной агрессии РФ будет пытаться вывести из строя централизованную систему управления ПВО и армии в целом.

Только потом идет наземная часть. Так вот, все поставки оружия в Украину, официально известные, предназначены только против наземной части операции и для ближнего боя.

Поставки оружия в Украину от союзников. Facebook / Алексей Резников

Долго ли украинских военных нужно учить пользоваться Javelin и NLAW?

Проблема в том, что мы не интегрированы в систему вооружения НАТО. Нам могут поставлять только вещи «сами в себе», которые не зависят от совместимости с другим оружием стран-членов НАТО, а подготовка к освоению не требует длительных сроков. Обучение пользоваться NLAW на минимально необходимом уровне ― несколько занятий и тренажер на ноутбуке. Но то, что нам начали поставлять вооружение в таком количестве и качестве, беспрецедентно с 2014 года. Тех же NLAW британцы дали примерно 10% от всех своих запасов. Такого раньше не было, и сам факт уже может отрезвить Генштаб РФ при оценке реальных возможностей своих бронетанковых подразделений в боях против нашей армии.

Британский инструктор учит украинских военных пользоваться NLAW. Министерство обороны Украины

Какое качество оружия?

В РФ повторяют, что скоро у этих NLAW истекает срок годности и именно поэтому их направили в Украину. Но гарантийный срок хранения ракет ― 20 лет, а самому старому произведенному NLAW сейчас около 12 лет. Минимум 8 лет эти комплексы будут работать. После этого их или обслужат и продлят им ресурс, или заменят новыми. Нужно ли такое оружие? Да. Это все оружие, которое нам нужно? Нет.

Поставки оружия от союзников. Facebook / Алексей Резников

Чего реально не хватает?

Обновленной ПВО. Но пока дальше разговоров о предоставлении западных зенитных ракетных комплексов дело не идет. Во-первых, это дороже на порядки, чем то, что поставляют сейчас (четыре батареи новейшей версии MIM-104 Patriot ― $4,75 миллиарда), во-вторых, на обучение понадобится полгода или год.

А насколько плохо у нас с ПВО?

На данный момент считается, что все хорошо. Но дело в том, что РФ прекрасно знает, как подавлять системы С-300 и «Бук», потому что конструкторские бюро, которые их делали, находятся в России.

Второй аспект: все эти комплексы «родом из СССР» и созданы на технологической базе 1970―1980-х годов. Они надежны, но не современны. На графике ― полностью публичные данные из Визии Воздушных сил о состоянии наших ЗРК. С 2025 года начнется их лавинообразное сокращение из-за устаревания. Более 30 лет для ЗРК, а это самые «молодые образцы», ― это уже достаточно серьезный срок, особенно без модернизаций, которые у нас не проводили на серьезном уровне.

График сокращения ПВО в Украине согласно Визии Воздушных сил.

Будут ли поставлять в Украину ЗРК?

Речь о таких комплексах, как MIM-104 Patriot, NASAMS или любых других полноценных ЗРК, способных защитить от полномасштабного воздушного нападения, пока не идет. Только о переносных зенитно-ракетных комплексах FIM-92 Stinger. Это, грубо говоря, оружие ближнего боя. Против крылатых и баллистических ракет или даже самолета на высоте более чеырех километров он бесполезен. Stinger может сбить вертолет или штурмовик, а их использование, по современной военной доктрине, начинается, когда небо уже завоевано. При этом значительное усиление украинской ПВО может стать самым главным фактором сдерживания полномасштабного наступления РФ.

На сегодня есть разрешение для балтийских стран реэкспортировать Stinger и, вроде бы, есть намерение от США. Возможно, комплексы уже прилетели. Для понимания: научить человека с базовой подготовкой пользоваться Stinger ― это недели две очень интенсивного тренинга.

Есть ли что Украине противопоставить авиации РФ?

У нас порядка 50 единиц МиГ-29 и Су-27, самому молодому из которых 30 лет. И есть такое понятие, как реальная боеготовность, то есть не все 100% из них готовы к выполнению задачи по техническому состоянию. У РФ суммарно порядка 500 истребителей, перехватчиков и многофункциональных самолетов, предназначенных для воздушного боя, без учета бомбардировщиков, штурмовиков и других боевых машин. Разумеется, далеко не все из них будут задействованы.

Также Кремль влил огромные средства в модернизацию своих Воздушных сил. Самые массовые российские истребители Су-30СМ и Су-35С ― это хоть и глубокие модернизации Су-27, но новые серийные машины с новой электроникой, двигателями, авионикой и более дальнобойными ракетами «воздух ― воздух».

Поэтому еще одним видом крайне действенной помощи союзников Украины может стать создание силами авиации НАТО в нашем небе так называемой A2/AD ― зоны запрета доступа, когда все вражеские объекты будут уничтожаться при пересечении границ. Этот вариант сейчас абсолютно гипотетический, но еще полгода назад точно такими же были мысли о возможности поставок всего за считанные дни тысяч противотанковых комплексов от США и Великобритании.

Вооружение территориальной обороны — объясняет командир минометного взвода ТрО Евгений Лешан

Иностранные поставки освобождают армейское оружие для теробороны? Грубо говоря, кадровых армейцев вооружают британскими ПТУРами, а их украинские аналоги могут достаться теробороне?

Так работают аналоги теробороны и резерва во всем мире: боевые части получают современное вооружение, связь, обмундирование, а резервисты и части теробороны ― что попроще, из морально устаревшего, но еще пригодного. Не знаю, сработает ли эта логика при распределении американских Javelin и британских NLAW. Ирония в том, что для управления ПТУРами советского образца нужна гораздо более серьезная подготовка ― там нет режима «выстрелил и забыл», поэтому придется потратиться на обучение операторов ПТУР в ТрО. Но если эта общая логика вооружения ТрО сохранится, то старые советские ПТУРы пойдут туда. Впрочем, их у нас много, так что и на боевые части ВСУ хватит.

Правда, что у теробороны есть очень старое оружие, например, пулеметы Дегтярева? Они в принципе могут быть сейчас актуальны?

Да, пулеметы Дегтярева в большом количестве законсервированы на складах Минобороны еще с очень «бородатых» времен, и ими действительно подумывают вооружить тероборону. Во всяком случае, занятия с ними проводят.

Насколько они актуальны? Есть суровый армейский принцип: лучшее оружие то, которое у тебя есть. ДП-27, мягко говоря, не идеальное оружие по современным меркам ― он тяжелее, сложнее и капризнее семейства «калашниковых», есть целая куча нюансов, которые нужно знать и учитывать, чтобы ДП не превратился в бесполезную железяку. Но при должной квалификации и ответственности пулеметчика это вполне смертоносное оружие, которое еще послужит.

Охотничьи карабины правда могут пригодиться в случае большой войны?

В Украине почти все гражданское оружие считается охотничьим. Это и гладкоствольные дробовики, и классические двустволки для охоты на уток, и болтовые карабины, и огражданенные АК и AR системы, от армейских отличающиеся только невозможностью стрелять очередями. Это и всяческие снайперские винтовки. Последние очень пригодятся, если к ним прилагается хорошо обученный стрелок.

Тренировка Черниговского батальона теробороны. Facebook / Оперативне командування "Північ"

Использование личного оружия предусмотрено только для участников «добровольческих формирований территориальных громад» ― сельские мужики организованно со своими ружбайками сходятся и охраняют свое село или какой-то объект. На таком уровне, конечно, и дробовик сгодится. Для серьезных боевых действий охотничье оружие малопригодно. Для такой задачи нужно соответствующее количество боеприпасов, а они дорогие, сами граждане не смогут обеспечить себе такое количество и тем более регулярно пополнять запасы. И государство тоже не сможет, причина ― разнобой с калибрами и типами боеприпасов для гражданского оружия. Это ведь и 12-й калибр, и 223, и 7,62 × 39, и 7,62 × 51, и 7,62 × 54 ― список можно продолжать. Это очень сложная логистическая задача. А вот для поддержания порядка в тылу силами добровольческого формирования карабинов и другого охотничьего оружия вполне хватит.

Защита от России в море — объясняет основатель информационного портала «Мілітарний» Тарас Чмут

Чем Украина может защититься от вторжения с моря или от морской блокады?

Ничем. Необходимы береговые противокорабельные ракетные комплексы, ракетные катера и современная авиация. Сейчас ничего из этого нет. Чтобы мы получили это, освоили и поставили на дежурство, нужны годы. Первое, что получим в этом контексте, ― это украинский противокорабельный РК-360 «Нептун», который делает КБ «Луч». Первый дивизион должны передать Военно-морским силам в первом квартале 2022 года. Второй комплекс только заказали в конце прошлого года, сейчас его производят. Всего мы ожидаем три комплекса.

Но между тем, как мы его получим и поставим на дежурство, пройдут еще месяцы. Кроме того, не решена проблема гарантированного эффективного целеуказания на максимальном расстоянии работы ― 280 километров. А это одна из главных задач противокорабельных комплексов.

А западные партнеры могут передать противокорабельные комплексы? Или это слишком дорогое и сложное оружие?

Если бы мы начали об этом говорить хотя бы пару лет назад, то такое оружие уже могли бы либо закупить, либо получить. Украина сделала ставку на собственное производство. Но западные партнеры все же помогают, передавая разные системы, которые увеличивают наш потенциал в море, те же «Айленды», например. Но это все не оружие и техника, которые могут остановить россиян на море. Чтобы остановить, нужны береговые противокорабельные комплексы.

Комплексы делают в Киеве. А где взять ракетные катера?

На уровне Кабинета министров утвердили соглашение с Великобританией, которое предусматривает кредит в 1,25 миллиарда фунтов стерлингов на совместную разработку, постройку и передачу Украине восьми ракетных катеров и создание двух военно-морских баз в Очакове и Бердянске, а также передачу двух тральщиков-миноискателей Ramsey и Blyth из состава Королевского флота. Сейчас все на этапе разработки проекта катеров. Надеюсь, что в этом году их начнут строить. И в ближайшие 5―7 лет мы ожидаем эти ракетные катера.



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