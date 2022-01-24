57 лет назад умер Уинстон Черчилль. Вспоминаем слова британского премьера — о Второй мировой, ее причинах, наивности пацифистов и общей борьбе с агрессором

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Двадцать четвертого января 1965 года умер Уинстон Черчилль. За десять лет до этого он подал в отставку с поста премьер-министра по состоянию здоровья, хотя до 1964 года еще ходил на заседания парламента. За долгую жизнь он занимал разные государственные посты в Британии, участвовал в обеих мировых войнах, но что еще интереснее — обе войны он предвидел лучше, чем многие его современники. Накануне Первой мировой в должности первого лорда Адмиралтейства Черчилль привел английский флот в боеготовность 28 июля 1914 года, когда Австро-Венгрия объявила войну Сербии — то есть еще до того, как в войну вступили Германия, Франция и Англия. Вторую мировую он ждал много лет, предсказывая реванш Германии с 1917 года. А после прихода к власти Адольфа Гитлера в 1933 году Черчилль был уверен в надвигающейся катастрофе и критиковал политику умиротворения Третьего рейха, которую проводила Британия и правительство Невилла Чемберлена. «Бабель» собрал самые важные высказывания Уинстона Черчилля о войне из его статей, писем, публичных выступлений и мемуаров. Черчиллю часто приписывают слова, которых он не говорил. Все цитаты ниже — из подтвержденных источников.

О немецком реванше (январь 1917 года)

«Если Германия не будет побеждена так, что не останется места ни для сомнений, ни для споров, если она не будет убеждена страшной логикой событий в том, что слава ее народа никогда не может быть достигнута насильственными средствами, если ее боеспособность после войны не будет ощутимо подорвана, возобновление конфликта, после непростого и злонамеренного перемирия, кажется неизбежным».

О перевооружении Германии (1 мая 1936 года)

«Я вижу только одно. Германия вооружается более энергично, более научно и в большем масштабе, чем любая страна когда-либо вооружалась [...] Все это ушло на создание самого разрушительного военного оружия и военных устройств, которые когда-либо были известны: и есть четыре или пять миллионов активных, умных, доблестных немцев, участвующих в этом процессе, работая, как сказал нам генерал Геринг, день и ночь. Несомненно, эти факты должны занимать в умах обычных миролюбивых людей не меньше внимания, чем скачки, боксерские поединки или суд над убийцей [...] Все сигналы настроены на опасность. Красные огни вспыхивают сквозь мрак. Пусть мирные люди остерегаются. Это время обратить внимание и быть хорошо подготовленным».

О причинах Второй мировой войны

«Моя цель, как человека, который жил и действовал в те дни, — показать, как легко можно было предотвратить трагедию Второй мировой войны; как злоба нечестивых была укреплена слабостью честных; как структуре и обычаям демократических государств, пока они не объединятся в более широкие образования, не хватает тех элементов настойчивости и убедительности, которые могут дать уверенность смиренным массам; как даже в делах самосохранения никакой политики не придерживаются десять или пятнадцать лет подряд. Мы увидим, как призывы к благоразумию и сдержанности могут стать первыми факторами смертельной опасности; как средний путь, избранный в результате желания безопасности и спокойной жизни, может привести прямо в центр опасности. Мы увидим, насколько абсолютна необходимость широких международных действий множества государств, несмотря на колебания их внутренней политики».

Премьер-министр Невилл Чемберлен машет рукой толпе в аэропорту «Хестон» и декламирует речь «Мир для нашего поколения» после возвращения с подписания Мюнхенского соглашения, 30 сентября 1938 года. Getty Images / «Бабель»

О политике Британии (6 мая 1936 года)

«Вы также ошибаетесь, полагая, что у меня есть антинемецкая одержимость. Британская политика на протяжении четырех столетий заключалась в том, чтобы противостоять сильнейшей державе Европы, сплетая комбинацию других стран, достаточно сильных, чтобы противостоять хулигану. Иногда это Испания, иногда французская монархия, иногда французская империя, иногда Германия. Я не сомневаюсь, кто это сейчас [...] Таким образом на протяжении веков мы сохраняли наши свободы и сохраняли нашу жизнь и власть».

О наивном пацифизме

«В эти мартовские дни в Англии распространилась волна какого-то порочного оптимизма. Несмотря на то, что в Чехословакии возрастало напряжение под немецким нажимом извне и изнутри, те английские газеты и министры, чьи имена были связаны с Мюнхенским соглашением, не теряли веры в политику, в которую они вовлекли страну. Даже отделение Словакии в результате постоянных нацистских интриг и заметное передвижение войск в Германии не помешали министру внутренних дел говорить перед избирателями 10 марта о своих надеждах на «пятилетний план мира», который должен своевременно привести к «золотому веку». Все еще обсуждался в оптимистическом тоне план заключения торгового договора с Германией. Знаменитый журнал «Панч» поместил рисунок, на котором был изображен Джон Булль, пробуждающийся со вздохом облегчения, что все кошмары, страшные слухи, ночные фантазии и подозрения вылетают через окно. В день публикации этого рисунка Гитлер предъявил ультиматум шаткому чехословацкому правительству, которое в результате Мюнхенского соглашения лишилось своей линии укреплений».

Карикатура «Вот куда мы пришли» от 15 ноября 1939 года. Джон Булль и французская Свобода смотрят фильм об Адольфе Гитлере в образе ангела, держащего оливковую ветвь в одной руке и пистолет в другой. Getty Images / «Бабель»

О моменте, когда войну можно было остановить

«Имело смысл вступить в бой за Чехословакию в 1938 году, когда Германия едва могла выставить полдюжины обученных дивизий на Западном фронте, когда французы, располагая 60–70 дивизиями, несомненно, могли бы прорваться за Рейн или в Рур. Однако все это было сочтено неразумным, неосторожным, недостойным современных взглядов и нравственности».

О главной стратегической цели

«В войне, как и во внешней политике и прочих делах, преимуществ можна добиться, выбрав из многих привлекательных или непривлекательных возможностей самую главную. Американская военная мысль родила формулу «главной стратегической цели». Услышав о ней впервые, наши офицеры расхохотались, но впоследствии мудрость этой формулы стала очевидной, и ее признали. Это, бесспорно, должно быть правилом, все же остальные большие дела должны быть соответствующим образом подчинены этому соображению. Несоблюдение этого простого правила приводит к путанице и к бесплодности действий, и впоследствии положение почти всегда оказывается значительно хуже, чем оно могло бы быть».

О первой воздушной тревоге в Лондоне

«В утренних радиопередачах 3 сентября сообщалось, что премьер-министр выступит по радио в 11 часов 15 минут [...] Премьер-министр сообщил по радио, что мы уже находимся в состоянии войны, и только он закончил свою речь, как раздался странный, протяжный, воющий звук, который впоследствии уже стал привычным. Жена вошла в кабинет, взволнованная случившимся, и похвалила немцев за точность и аккуратность. Мы поднялись на крышу нашего дома, чтобы посмотреть, что происходит. Стоял ясный и холодный сентябрьский день. Вокруг виднелись крыши домов и высокие шпили Лондона. Над ними уже медленно поднимались тридцать или сорок аэростатов заграждения. Мы по достоинству оценили правительство за этот явный признак готовности. Поскольку пятнадцатиминутное предупреждение, на которое мы рассчитывали, истекло, мы отправились в отведенное нам бомбоубежище, вооружившись бутылкой бренди и другими соответствующими медицинскими снадобьями. Наше бомбоубежище находилось в сотне ярдов и представляло собой открытый подвал, не защищенный даже мешками с песком, в котором уже собрались жильцы полудюжины домов. Все были в веселом и шутливом настроении, как это свойственно англичанам перед лицом неизвестного».

Запись отрывка речи Уинстона Черчилля «Их звездный час» в палате общин 18 июня 1940 года. Текст: «То, что генерал Вейган назвал Битвой за Францию, закончено... скоро начнется Битва за Британию. От этой битвы зависит существование христианской цивилизации. От этой битвы зависит наша жизнь в Британии и продолжение наших старых укладов и нашей Империи. Очень скоро вся ярость и мощь врага будут обращены против нас. Гитлер знает, что либо он сломит нас на этом острове, либо проиграет войну. Если мы сможем выстоять против него, вся Европа будет освобождена и мир двинется вперед, в светлое будущее. Но если мы будем побеждены, тогда весь мир, включая США, включая все, что мы когда-либо знали и любили, падет в бездну новых темных веков, которую извращенные плоды науки сделают еще более ужасной и, возможно, более долговечной. Так давайте же подготовимся выполнить свой долг и будем вести себя так, что даже если Британская Империя и Содружество будут существовать еще тысячу лет, люди все еще продолжат говорить: «Это был их звездный час».



О возможных уступках Гитлеру (28 мая 1940 года)

«В эти последние дни я тщательно обдумывал, входило ли в мои обязанности рассмотрение возможности начать переговоры с Этим Человеком. Но напрасно было думать, что если мы попытаемся заключить мир сейчас, мы получим лучшие условия, чем если бы мы боролись. Немцы потребуют наш флот — это будет называться «разоружением», — наши военно-морские базы и многое другое. Мы должны будем стать государством-рабом, хотя и будет создано британское правительство, которое будет марионеткой Гитлера — под руководством Мосли или кого-то в этом роде. И где мы окажемся в итоге? [...] Я убежден, что каждый из вас поднимется и сорвет меня с моего места, если я хоть на мгновение задумаю вести переговоры или сдаться. Если наша длинная островная история должна наконец закончиться, пусть она закончится только тогда, когда каждый из нас будет лежать на земле, захлебываясь собственной кровью».

О ненужной войне

«Президент Рузвельт сказал мне однажды, что он публично просил вносить предложения относительно названия, которое должно быть присвоено этой войне. Я тотчас же предложил свое: «Ненужная война». Войну, которая совсем недавно разрушила то немногое, что уцелело от мира после предыдущей битвы, легче было остановить, чем любую другую. Несмотря на все усилия и жертвы, принесенные сотнями миллионов людей, несмотря на победу правого дела, мы все еще не обрели мира и безопасности, и нам грозят опасности, большие, чем те, которые мы преодолели. В этом высшая точка трагедии человечества».

И вот дополнительная цитата Черчилля: «Свободная пресса — неусыпный страж всех других прав, которые ценятся свободными людьми; это самый опасный враг тирании». Поддержи «Бабель» донатом.