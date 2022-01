Что посмотреть в выходные. Финальный сезон «Озарка», спин-офф сериала «Как я встретил вашу маму» и историческая драма о переговорах 1938 года в Мюнхене

Тексты

На этой неделе на Netflix, Hulu и Amazon Prime пять интересных релизов. Среди них — первая часть последнего, четвертого, сезона криминального сериала «Озарк», историческая драма «Мюнхен. На грани войны» о переговорах британцев с Адольфом Гитлером в 1938 году, документальный фильм «Самозванцы: в поисках непревзойденного мошенника» об одном из самых шустрых мошенников Британии, ситком «Как я встретила вашего папу» и драмеди «Нашими глазами» о трех друзьях с расстройствами аутического спектра. Бабель собрал отзывы и оценки критиков и подсказывает, что посмотреть в выходные.

Криминальный сериал «Озарк» — четвертый сезон

О чем сериал. Первая часть финального сезона сериала. История начиналась с того, что чикагский финансовый консультант Мартин «Марти» Берд соглашается отмыть для наркокартеля большую сумму денег, чтобы спасти себя и свою семью. Для этого они переезжают в городок Озарк. За его сделками наблюдает ФБР. За три сезона он так и не избавился от зависимости от картеля, но находится на грани развода с женой. Сериал тридцать два раза номинировался на «Эмми», получив три награды — за лучшую режиссуру драматического сериала и дважды за лучшую женскую роль (Джулия Гарнер).

Ozark / Netflix / шоураннеры — Билл Дюбюк, Марк Уильямс/в главных ролях — Джейсон Бейтман, Лора Линни, София Хьюблиц, Джулия Гарнер / продолжительность — 7 эпизодов (половина сезона) / рейтинг Rotten Tomatoes — 94% от критиков / рейтинг IMDb — 8,4.

Что говорят критики. IndieWire пишет, что первая часть сезона пока только дает шанс сериалу показать во второй, на что он способен. Variety в очередной раз отмечает отличную игру Джулии Гарнер.

Историческая драма «Мюнхен. На грани войны»

О чем фильм. 1938 год, Европа и мир на пороге войны, но пока еще не все это понимают. Адольф Гитлер угрожает захватить Чехословакию, но британское правительство все еще надеется сохранить мир. Молодой британский дипломат отправляется в Мюнхен на переговоры с немцами в команде премьера Невилла Чемберлена. Там ему будет противостоять, в том числе, и бывший друг времен учебы в Оксфорде, работающий на Третий Рейх. Фильм снят не просто на основе реальных переговоров — это экранизация художественного романа Роберта Харриса «Мюнхен».

Munich: The Edge of War / Netflix / режиссер — Кристиан Швохов / в главных ролях — Джордж Маккей, Янис Нивенер, Джереми Айронс / продолжительность — 2 часа 11 минут / рейтинг Rotten Tomatoes — 86% от критиков / рейтинг IMDb — 6,7.

Что говорят критики. The Guardian называет фильм элегантной драмой, которую интересно смотреть, несмотря на то, что все знают концовку истории. Но отмечает, что лучше бы это был телефильм на 2—3 серии. The New York Times, напротив, называет фильм скучным бюрократическим процедуралом.

Документальный фильм «Самозванцы: в поисках непревзойденного мошенника»

О чем фильм. История мошенника Роберта Хенди-Фригарда, выдававшего себя за агента британской спецслужбы MI-5, манипулируя людьми ради денег и разрушая их семьи и жизни. Судебное дело против Хенди-Фригарда стало важным прецедентом для британского уголовного права.

The Puppet Master: Hunting the Ultimate Conman / Netflix / режиссеры — Сэм Бенстед, Гарет Джонсон / продолжительность — 3 эпизода / рейтинг Rotten Tomatoes — еще нет / рейтинг IMDb — 7,2.

Что говорят критики. The Guardian говорит, что документалка поражает и пугает, когда осознаешь, насколько жестокой может быть ложь. Independent называет историю невероятной, но сам фильм неполным, потому что его авторы могли бы рассказать больше.

Ситком «Как я встретила вашего папу»

О чем сериал. Спин-офф комедийного ситкома «Как я встретил вашу маму», который выходил с 2005 по 2014 год и собрал семь наград «Эмми». Только в этот раз уже Софи в 2050 году рассказывает своим детям, как встретила их отца, и вспоминает свою юность. Авторы пытались обновить тему поиска партнеров и свиданий, ведь во время выхода основного сериала только зарождались соцсети, а дейтинговых приложений не было вообще.

How I Met Your Father / Hulu / шоураннеры — Исаак Аптакер, Элизабет Бергер / в главных ролях — Хиллари Дафф, Кристофер Лоуэлл, Франсия Райса / продолжительность — 10 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — 33% от критиков, 69% от зрителей / рейтинг IMD — 5,1.

Что говорят критики. The Guardian называет сериал «разогретыми объедками», хотя и говорит, что он может порадовать зрителей несколькими эпизодами. Обозреватель на Polygon более оптимистичен и утверждает, что сериал может вызвать приятное чувство ностальгии у тех, кому нравится оригинал.

Драмеди «Нашими глазами»

О чем сериал. Трое друзей в возрасте между 20 и 30 — Джек, Харрисон и Вайолет — живут вместе, все они страдают от различных расстройств аутического спектра. И пробуют найти себя в жизни. Вайолет стремится понять, как вести себя на свиданиях, Харрисон переживает непростую любовь, а Джек направляет все силы на работу и карьеру.

As We See It / Amazon Prime / шоураннер — Роми Барта / в главных ролях — Рик Глассман, Сью Энн Пин, Альберт Рутецки / продолжительность — 8 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — 92% от критиков / рейтинг IMDb — 8,5.

Что говорят критики. The New York Times пишет, что сериал очень легко и с юмором рассказывает о довольно тяжелых вещах. The Hollywood Reporter считает, что авторы нашли хороший баланс между комедией и драмой.

