«Я не сяду. Я — не Тимошенко». Краткое изложение длинного интервью Петра Порошенко «Левому берегу». 151 главное слово

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Семнадцатого января депутат «Европейской солидарности» Петр Порошенко вернулся из Варшавы в Киев. За границей он пробыл ровно месяц — с того дня, когда сотрудники Госбюро расследований безрезультатно пытались вручить ему повестку на допрос по делу о госизмене и финансировании терроризма. Порошенко обвиняется в том, что в 2014 году он, как президент, сорвал соглашение о поставках угля в Украину из Южно-Африканской Республики и, сговорившись с кумом Владимира Путина Виктором Медведчуком, лоббировал закупку угля у ОРДЛО. В результате террористы с этих территорий получили 200 миллионов гривен. В Офисе генпрокурора Порошенко уже подписали подозрение и просят суд его арестовать или назначить залог в один миллиард гривен. Избрать меру пресечения депутату сегодня должен Печерский суд. В преддверии своего возвращения в Варшаве Порошенко дал большое интервью изданию «Левый берег». Он много говорил о борьбе, преследовании и ничтожных обвинениях власти. Мы рассказали все коротко — вот главные тезисы. А тут за возвращением Порошенко в Украину можно следить онлайн.

За последние 24 часа у Зеленского прошли два совещания по Порошенко. Одно — с участием сотрудников УГО, другое — с более широким кругом силовиков. [Из аэропорта] мы поедем сразу в [Печерский] суд. Я приму участие в заседании. Я готов продемонстрировать обществу абсолютную ничтожность обвинения. Майдан может организовать только власть своими бессмысленными действиями. Путин мой враг. Зеленский — всего-навсего оппонент. Первое — я не сяду. Второе — я не позволю себя посадить. Я ― не [Юлия] Тимошенко. Я утверждаю, что [Игорь] Коломойский оказывает решающее влияние на решение Зеленского. Коломойскому есть чем его шантажировать. Почему я должен комментировать [ обвинение в сторону Виктора] Медведчука? В 2014—2015 годах я делал все, чтобы решить проблемы, за которые несет ответственность президент. Ничего за пределами обеспечения энергетической безопасности я не делал. Ни с Медведчуком, ни с кем-то другим. Часто вспоминают [Алексея] Навального, вместе с ним — «список Магнитского». Если они [власти] будут идти подобным путем, санкции в виде аналогичного «списка Магнитского» для них неотвратимы.