Что посмотреть в выходные. «Миротворец» с Джоном Синой, новый «Макбет» от Джоэла Коэна и сюрреалистичный мультфильм-антология «Этот дом»

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HBO

На этой неделе на Netflix, HBO Max и Apple TV+ четыре интересных релиза. Среди них — новый супергеройский сериал «Миротворец» от DC с рестлером Джоном Синой в главной роли, мистический сериал «Архив 81», основанный на известном подкасте, сюрреалистичный мультфильм-антология «Этот дом» о мышах, котах и людях, новая экранизация трагедии «Макбет» от Джоэла Коэна. «Бабель» собрал отзывы и оценки критиков и подсказывает, что посмотреть в выходные.

Супергеройский сериал «Миротворец»

О чем сериал. Спин-офф фильма DC «Отряд самоубийц: Миссия навылет», где впервые в кино появился персонаж комиксов Кристофер Смит, известный как Миротворец. В комиксах он известен с 1966 года. Миротворец — и супергерой, и злодей одновременно. Он — суперпатриот, который стремится помогать людям и нести мир, но делает это самыми грязными методами и легко отнимает чужие жизни. При этом герой до крайности эксцентричен, шоураннер сериала Джеймс Ганн характеризует его как «величайшего придурка в мире».

Peacemaker / HBO Max / шоураннер — Джеймс Ганн / в главных ролях — Джон Сина, Даниэль Брукс, Стив Эйджи, Роберт Патрик / продолжительность — 8 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — 93% от критиков, 86% от зрителей / рейтинг IMDb — 8,3.

Что говорят критики. IndieWire пишет, что по ходу дела сериал немного теряет динамику, но творческая беспечность Ганна делает его все же увлекательным. Variety отмечает отличную игру Даниэль Брукс в роли Леоте Адебайо и говорит, что смотреть сериал можно и не только ради главного героя.

Мистический сериал «Архив 81»

О чем сериал. Таинственная компания заказывает архивисту Дэну Тернеру восстановление ряда старых видеозаписей. Но есть условие — он должен работать в изоляции и без остановки, за что получит 100 тысяч долларов. Работая с пленками, Дэн понимает, что за ними кроется нечто большее. Впоследствии он узнает, что снимавшая видео женщина давно исчезла. Действие сериала происходит в трех временных линиях — современной, когда пленки исследует Дэн, в 1994 году, когда их сняли, и в 1920-х. Идея сериала выросла из подкаста с таким же названием.

Archive 81 / Netflix / шоураннер — Ребекка Сонненшайн / в главных ролях — Мамуду Ати, Дина Шихаби, Мэтт МакГори / продолжительность — 8 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — 92% от критиков, от зрителей еще нет / рейтинг IMDb — еще нет.

Что говорят критики. The Guardian пишет, что сериал достаточно хорош, чтобы расслабиться, насладиться и отдохнуть. The Hollywood Reporter называет два последних эпизода глуповатыми, но все же рекомендует сериал.

Мультфильм-антология «Этот дом»

О чем фильм. Анимационный фильм-антология, рассказывающий три отдельные истории о событиях в одном доме в разное время. Герой первого эпизода — бедный человек, переживающий за благополучие своей семьи. Когда странный архитектор предлагает ему построить новый дом бесплатно, он пользуется возможностью. Действие второго эпизода происходит в наше время. Только на этот раз главный герой — антропоморфная крыса. В третьем эпизоде здание населено антропоморфными котами. Пересказать это непросто, стоит посмотреть.

The House / Netflix / режиссеры — Эмма де Сваф, Марк Джеймс Рулс, Ники Линдрот фон Бар, Палома Баэза / в главных ролях (озвучка) — Мия Гот, Хелена Бонэм Картер, Джарвис Кокер, Клоди Блэкли / продолжительность — 1 час 37 минут / рейтинг Rotten Tomatoes — 90% от критиков, от зрителей еще нет / рейтинг IMDb — еще нет.

Что говорят критики. Paste Magazine говорит, что фильм существует в пространстве, где «Тим Бертон встретил Уэса Андерсона». Лучшим эпизодом обозреватель называет второй. А вот другой обозреватель, на The Guardian, отмечает первый эпизод, как самый удачный.

Драма «Макбет»

О чем фильм. Новый фильм одного из братьев Коэнов — не прямая экранизация текста трагедии Уильяма Шекспира, а скорее фильм «по мотивам». Хотя основной сюжет тот же — шотландский дворянин Макбет получает от трех ведьм пророчество, что станет королем. И начинает направляться к этой цели, но его смерть тоже уже предсказана. Это первая режиссерская работа Джоэла Коэна без брата Итана, пока прекратившего снимать кино, сосредоточившись на театре.

The Tragedy of Macbeth / Apple TV+ / режиссер — Джоэл Коэн / в главных ролях — Дензел Вашингтон, Фрэнсис Мак-Дорманд, Брендан Глисон, Кори Хокинс / продолжительность — 1 час 45 минут / рейтинг Rotten Tomatoes — 94% от критиков, 82% от зрителей / рейтинг IMDb — 7,6.

Что говорят критики. The Guardian пишет, что Джоэлу Коэну удалось снять фильм в новой уникальной манере, хотя экранизаций «Макбета» было уже много. Обозреватель говорит, что в видении Коэна есть что-то от Акиры Куросавы и Орсона Уэллса с некоторыми немецкими экспрессионистскими тенями, а фильм выглядит как криминальная драма 1930-х или 1940-х годов. Vulture считает, что Макбет Дензела Вашингтона становится героем, который ищет не власть, а хоть какой-то смысл жизни, уже обреченной на близкий конец.

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