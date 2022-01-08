Что посмотреть в выходные. Второй сезон «Эйфории», новая драма от Джорджа Клуни с Беном Аффлеком и римейк римейка сериала «Мятежный дух»
- Автор:
- Дмитрий Раевский
- Дата:
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HBO
В первую неделю 2022 года на Netflix, HBO Max и Amazon Prime вышли четыре интересных релиза. Среди них — второй сезон сериала «Эйфория», продолжение черной комедии «Праведные Джемстоуны», подростковая драма от Джорджа Клуни «Нежный бар» с Беном Аффлеком и римейк мексиканского сериала «Мятежники», который сам был римейком аргентинского сериала «Мятежный дух». «Бабель» собрал отзывы и оценки критиков и подсказывает, что посмотреть в выходные.
Подростковая драма «Эйфория» — второй сезон
О чем сериал. «Эйфория» — адаптация одноименного израильского сериала 2012 года. Главная героиня — 17-летняя Ру. Девушка наркозависима и много времени проводит в реабилитационном центре, пытаясь вылечиться. По возвращении домой она сталкивается с проблемами в школе и семье и снова начинает принимать запрещенные препараты. Тем временем в классе Ру появляется новая ученица — девушка-трансгендер Джулс. Между ними завязываются дружеские отношения. Роль Ру исполнила популярная певица Зендея. Первый сезон получил две премии «Эмми» — за лучшую женскую роль и лучшую музыку.
Что говорят критики. А они еще не видели даже первый эпизод нового сезона, потому рецензий пока нет. Но ожидания от нового сезона очень велики. Обозреватель на Leisurebyte напоминает, что в декабре 2020 и январе 2021 выходило два спецэпизода, которые погружали в более глубокое понимание персонажей, а новый сезон должен делать это и дальше. Variety тоже пишет о том, что успех спецэпизодов, которые даже актерам позволили лучше ориентироваться в своих персонажах, дает надежду на успех второго сезона.
Черная комедия «Праведные Джемстоуны» — второй сезон
О чем сериал. Семья Джемстоунов — евангелисты с юга США. Они путешествуют по стране, выступая с проповедями на стадионах и телевидении. У них много поклонников, которые считают патриарха семьи Илая настоящим пророком. Однако под мнимым благочестием скрывается такое количество пороков и грехов, что трудно даже представить. В центре сюжета — конфликты внутри семьи и с конкурентами по проповедническому бизнесу.
Что говорят критики. Vulture называет второй сезон успешным, потому что, несмотря на сумбур первых серий, сериал поднимает глубокий вопрос греха и прощения. Collider говорит, что это первое прекрасное комедийное шоу 2022 года.
Мелодраматический сериал «Мятежники: новое поколение»
О чем сериал. В 2002 году вышел аргентинский подростковый сериал «Мятежный дух» о проблемах учеников элитной школы, которые пытаются заниматься музыкой. В сериале было всего два сезона, но он стал очень популярным, в том числе и в Украине. Группа Erreway из сериала даже вышла в реальный мир и до 2007 года давала концерты. После успеха сериала появилось много римейков — от Мексики до Индии. Мексиканский римейк Rebelde завершился в 2006 году. И вот неожиданно на Netflix выходит новый Rebelde — римейк-продолжение мексиканского варианта. Сюжет тот же — элитная школа, подростки-музыканты влюбляются, конфликтуют и ищут свой путь. А их терроризирует анонимная группа учеников под названием «Ложа».
Что говорят критики. Ready Steady Cut называет сериал рутинным, особенно сейчас, когда выходит много подростковых сериалов, но отмечает хорошие музыкальные моменты. Обозреватель на Leisurebyte пишет, что Rebelde — не для глубоких мыслей, но может неплохо развлечь зрителя.
Подростковая драма «Нежный бар»
О чем фильм. Фильм снят по роману лауреата Пулитцеровской премии Дж. Р. Морингера «Нежный бар» 2005 года. Главный герой — молодой парень Джон с Лонг-Айленда, отец которого живет своей жизнью и почти не видится с сыном, хотя тот часто слушает его голос по радио. Еще подростком Джон начинает постоянно ходить в бар своего дяди Чарли — хочет найти там нового отца. Чарли тем временем подталкивает юношу стать литератором.
Что говорят критики. Thе Guardian называет «Нежный бар» коллекцией живописных сцен без правдивой боли фильмов о взрослении. The Washington Post, напротив, считает фильм теплым и сердечным — без особых жизненных уроков, но о семье и любви к людям.
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