За несколько минут торнадо уничтожили в США тысячи зданий, десятки человек погибли. Вот 15 фото последствий стихии

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Getty Images / «Бабель»

В пятницу и субботу в центральных штатах США прошли сильнейшие торнадо. Они уничтожили несколько городков: например, в Мейфилде в штате Кентукки после шести минут торнадо целых строений практически не осталось. Среди прочего, ветер разрушил склад компании Amazon и свечную фабрику, где находились работники. Уже известно о гибели от торнадо 80 человек, однако спасатели еще не разобрали все завалы, потому это число наверняка возрастет. Власти Кентукки уже назвали стихийное бедствие крупнейшим в истории штата. «Бабель» отобрал 15 снимков, которые иллюстрируют масштабы разрушений.

Торнадо пересек Мэйфилд по диагонали. Getty Images / «Бабель»

Здание суда в Мэйфилде. Getty Images / «Бабель»

Церковь в городке Доусон Спрингс, штат Кентукки. Getty Images / «Бабель»

Спасатели перед складом компании Amazon в городе Эдвардсвилль, штат Иллинойс. Торнадо повредил крышу здания, при ее обвале погибли по меньшей мере шесть человек. Сотрудники склада продолжили работать даже после оповещения об опасности. Не остановили работу и на свечной фабрике в Мэйфилде — там работали круглосуточно, чтобы справиться со спросом на… Getty Images / «Бабель»

Большинство кварталов Мэйфилда сейчас выглядят так. Getty Images / «Бабель»

Джек Коулз (справа) пытается спасти бутылки со спиртным после того, как торнадо уничтожил здание его ликерного магазина. Город Боулинг Грин, штат Кентукки. Getty Images / «Бабель»

Люди обнимаются на фоне разрушенного торнадо Мэйфилда. Getty Images / «Бабель»

Getty Images / «Бабель»

Getty Images / «Бабель»

Поврежденный жилой дом в городе Доусон Спрингс, штат Кентукки. Getty Images / «Бабель»

Богдан Гаицкий осматривает, что осталось от его дома в Мэйфилде. Getty Images / «Бабель»

Getty Images / «Бабель»

Getty Images / «Бабель»

Владелец дома в Боулинг Грин, штат Кентукки, осматривает последствия стихии. Getty Images / «Бабель»

Сотрудники дома для пожилых людей в городе Монетт Лоретта Даггин и ее муж Роберт вешают на уцелевшую часть здания американский флаг. «Это чтобы напомнить: хоть стихийное бедствие и причинило нам всем проблемы, мы остаемся едиными как народ — и потому сильными», — объясняет поступок Лоретта. Getty Images / «Бабель»

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