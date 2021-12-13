За несколько минут торнадо уничтожили в США тысячи зданий, десятки человек погибли. Вот 15 фото последствий стихии

В пятницу и субботу в центральных штатах США прошли сильнейшие торнадо. Они уничтожили несколько городков: например, в Мейфилде в штате Кентукки после шести минут торнадо целых строений практически не осталось. Среди прочего, ветер разрушил склад компании Amazon и свечную фабрику, где находились работники. Уже известно о гибели от торнадо 80 человек, однако спасатели еще не разобрали все завалы, потому это число наверняка возрастет. Власти Кентукки уже назвали стихийное бедствие крупнейшим в истории штата. «Бабель» отобрал 15 снимков, которые иллюстрируют масштабы разрушений.
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