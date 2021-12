Что посмотреть в выходные. Долгожданное продолжение сериала «Секс в большом городе», криминальная драма с Сандрой Буллок и документалки о кино от Дэвида Финчера

And Just Like That… / HBO Max / шоураннер — Даррен Стар / в главных ролях — Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис, Синтия Никсон / продолжительность — 10 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — 64% от критиков, 42% от зрителей / рейтинг IMDb — 6,5.