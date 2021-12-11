Что посмотреть в выходные. Долгожданное продолжение сериала «Секс в большом городе», криминальная драма с Сандрой Буллок и документалки о кино от Дэвида Финчера

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HBO

На этой неделе на Netflix, HBO Max и Amazon Prime четыре интересных релиза. Среди них сериал «И просто так...» — продолжение сериала «Секс в большом городе» с теми же актерами и героями, документальный альманах о кинематографе и его влиянии на мир от Дэвида Финчера, драма «Непрощенная» с Сандрой Буллок о жизни после тюрьмы, фантастический фильм «Встреча» об отце, спасающем сыновей от вторжения инопланетян. Бабель собрал отзывы и оценки критиков и подсказывает, что посмотреть в выходные.

Сериал «И просто так...»

О чем сериал. Продолжение знакового для HBO и телевидения вообще сериала «Секс в большом городе». Много лет спустя после событий сериала Керри, Миранда и Шарлотта живут счастливой семейной жизнью. Керри замужем за Мистером Бигом, Миранда и Стив воспитывают сына-подростка, а Шарлотта и Гарри — двух дочерей. Саманта поругалась с Кэрри, переехала в Лондон и не общается со старыми подругами. Но в какой-то момент героиням снова приходится пережить ряд проблем и снова, уже в солидном возрасте, переосмыслить свою жизнь.

And Just Like That… / HBO Max / шоураннер — Даррен Стар / в главных ролях — Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис, Синтия Никсон / продолжительность — 10 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — 64% от критиков, 42% от зрителей / рейтинг IMDb — 6,5.

Что говорят критики. The New Your Times пишет, что заядлым поклонникам сериал может подарить ощущение завершенности истории, которого не дали полнометражные продолжения «Секса в большом городе». Но на самом деле не совсем понятно, зачем это было снимать. Vulture считает, что сериал расширяет жизненный ландшафт героинь, которые больше не замкнуты в своем кругу, но все равно выглядит очень вымученным.

Документальный сериал «Через объектив: Роль кино в современной культуре»

О чем сериал. Режиссер Дэвид Финчер снял документальный сериал о связи кинематографа и зрителя. Каждый эпизод — это визуальное эссе, в котором зрители, критики и киношники делятся своими впечатлениями от известных фильмов, рассказывают, как они повлияли на них лично и общество в целом. В фокусе знаковые фильмы — «Челюсти», «Лоуренс Аравийский», «Сочувствие госпоже Месть» и другие.

Voir / Netflix / авторы — Дэвид Финчер и Дэвид Прайор / продолжительность — 6 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — еще нет / рейтинг IMDb — 6,6.

Что говорят критики. The Hollywood Reporter считает, что в сериале есть интересные эпизоды, но он больше напоминает просто концепцию для более основательной документалки о кино. Обозреватель на RogerEbert говорит, что последний эпизод Profane and Profound самый интересный и помогает собрать в целое весь сезон.

Криминальная драма «Непрощенная»

О чем фильм. Рут Слейтер после 20 лет заключения освобождают из тюрьмы, куда она попала за убийство полицейского. Освобождение условно-досрочное за хорошее поведение, поэтому Рут должна быть под постоянным контролем надзорного офицера. Ее селят в китайском квартале Сиэтла и дают работу — чистить рыбу. Она же неожиданно отправляется на поиски своей сестры Кэтрин. А по ее следам идут сыновья того самого убитого полицейского — Стив и Кит, которые хотят отомстить. Впрочем, неизвестно, была ли вообще Рут виновна в том убийстве.

The Unforgivable / Netflix / режиссер — Нора Фингшайдт / в главных ролях — Сандра Буллок, Винсент ДʼОнофрио, Виола Дэвис / продолжительность — 1 час 54 минуты / рейтинг Rotten Tomatoes — 39% от критиков, 84% от зрителей / рейтинг IMDb — 6,2.

Что говорят критики. Polygon пишет, что Сандра Буллок хорошо играет, но ее героиня прописана в сценарии так, что ей тяжело сочувствовать, а следовательно и следить за ее злоключениями не очень интересно. The New York Times отмечает игру Виолы Дэвис, но говорит, что ее в фильме очень мало.

Фантастический триллер «Встреча»

О чем фильм. Ветеран морской пехоты Малик неожиданно приезжает ночью в дом своей бывшей жены и двоих сыновей. Мальчикам он говорит, что Землю захватывают пришельцы — их споры проникают в людей и берут их под контроль. Бывшая жена уже захвачена, полицейские тоже. И отец с сыновьями отправляются в опасное путешествие по США, спасаясь от вторжения.

Encounter / Amazon Prime / режиссер — Майкл Пирс / в главных ролях — Риз Ахмед, Октавия Спенсер, Джанина Гаванкар / продолжительность — 1 час 48 минут / рейтинг Rotten Tomatoes — 56% от критиков, 57% от зрителей / рейтинг IMDb — 6,1.

Что говорят критики. The Guardian говорит, что актеры играют блестяще, а в самом фильме неплохой юмор, хотя и раскрываются серьезные темы. Inverse считает, что развязка фильма разочаровывает, финальный пункт назначения оказывается не таким интересным, как само путешествие.

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