16 лет назад красный двухэтажный «Рутмастер» отправился в последний рейс по улицам Лондона. Вспоминаем полувековую историю самого известного автобуса в мире — в 10 фото

Тексты

Getty Images / «Бабель»

Девятого декабря 2005 года в Лондоне отправился в свой последний рейс последний двухэтажный автобус «Рутмастер». Впервые эти автобусы появились на лондонских улицах в 1956 году, чтобы заменить троллейбусы. С тех пор «Рутмастер» красного цвета стал настоящим символом британской столицы и был популярен далеко за ее пределами. Одной его главных особенностей была открытая платформа без дверей в задней части. Через нее пассажиры могли свободно входить и выходить не только на остановках, но и пока автобус стоял на перекрестках или в пробках. Это соответствовало британскому духу свободы. Автобусы несколько раз модернизировали, устанавливали двигатели, отвечающие экологическим нормам. Но к середине 2000-х решили списать их окончательно. «Бабель» вспоминает историю самого известного в мире автобуса в архивных фото.

В 1954 году британский автопроизводитель AEC создал новые двухэтажные автобусы «Рутмастер», которые должны были заменить троллейбусы на улицах Лондона. На маршруты они вышли в начале 1956 года. На фото: Один из первых «Рутмастеров» в Лондоне, февраль 1956 года. Getty Images / «Бабель»

В 1962 году автобусы полностью заменили троллейбусы. А последний из 2 876 «Рутмастеров» отправился с конвейера на улицы Лондона в 1968 году. На фото: «Рутмастер» на маршруте, 30 декабря 1962 года. Getty Images / «Бабель»

Основными заданиями при разработке были повышенная вместимость и маневренность автобуса. Главной особенностью стала открытая платформа сзади, через которую можно было входить и выходить. Дверей у автобуса не было. На фото: Пассажиры садятся в автобус с двух сторон через заднюю платформу, 1957 год. Getty Images / «Бабель»

Такая платформа без дверей вполне отвечала британскому духу свободы: пассажиры могли свободно заходить и выходить не только на остановках, но и пока автобус стоял на перекрестках или в пробках. А кондуктор продавал билеты во время поездки, что не создавало очередей и не отвлекало водителя. На фото: Вид с задней площадки «Рутмастера» на остановке во… Getty Images / «Бабель»

«Рутмастер» быстро стал самым узнаваемым в мире автобусом и одним из символов Лондона наряду с Тауэрским мостом и часовой башней Биг-Бен. Характерным цветом автобуса был красный. Другие цвета добавляли только по большим праздникам. На фото: «Рутмастер» возле Тауэрского моста в Лондоне, выкрашенный в серебристый цвет в честь Серебряного юбилея — 25-… Getty Images / «Бабель»

«Рутмастер» загружают на борт судна в порту Лондона. Его на месяц отправили в Филадельфию для участия в выставке «Британия». На нем можно было бесплатно покататься в штате Пенсильвания и соседних Нью-Джерси и Делавэре, 12 сентября 1963 года. Getty Images / «Бабель»

Длина автобусов первой серии была 8,4 метра, более поздних моделей — 9 метров. Салон был рассчитан сначала на 64, затем на 72 сидячих места. На фото: цирковая слониха Морин пытается зайти в «Рутмастер» во время прогулки в Гайд-парке, 29 мая 1979 года. Getty Images / «Бабель»

С 1980-х автобусы начали постепенно списывать. Среди главных причин — опасная открытая платформа и неудобство для пожилых людей и пассажиров с инвалидностью. В начале 1990-х на оставшиеся автобусы установили новые более экологичные двигатели и продлили срок их использования на 10 лет. На фото: Пассажирка запрыгивает на заднюю платформу «Рутмастера»… Getty Images / «Бабель»

С 2003 года «Рутмастеры» стали исчезать с лондонских улиц. Последний «Рутмастер» прошел по 159 маршруту, вдоль всего пути стояли толпы людей, которые пришли проститься с автобусом. На фото: Последний «Рутмастер» проезжает по Вестминстерскому мосту неподалеку от часовой башни Биг-Бен в Лондоне, 9 декабря 2005 года. Getty Images / «Бабель»

На сегодня осталось 1 280 «Рутмастеров». Несколько автобусов отправились в Лондонский музей, часть вернулись на улице в качестве туристических. Несколько «Рутмастеров» продали в США, Канаду, Австралию, Индию, Китай, Хорватию и другие страны. Купить легендарный автобус может любой желающий примерно за £10 тысяч. На фото: «Рутмастеры» маршрута 73 за … Getty Images / «Бабель»

Уберечь «Бабель» от «последнего рейса» поможет ваш донат.